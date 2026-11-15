Murió una mujer al ser arrastrada por una correntada en Catamarca durante un temporal de tormentas

La mujer fue arrastrada junto a su hija por el nivel del agua en las calles (Foto: gentileza)

Una mujer murió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo.

Según la reconstrucción inicial difundida por Infobae, Castillo habría salido para resguardar su auto del granizo. En ese momento, las lluvias generaban importantes acumulaciones de agua. La corriente la arrastró junto a su hija por varios metros en la calle.

La corriente la derribó y la arrastró aproximadamente una cuadra. Vecinos encontraron su cuerpo cerca de avenida Güemes Oeste y Vicente Ponessa y alertaron a la Policía. Su hija también fue alcanzada por el agua en ese sector. Logró ser rescatada y fue hospitalizada en el centro San Juan Bautista, donde permanece fuera de peligro.

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Los efectivos de la Comisaría Quinta acudieron tras un llamado de emergencia y retiraron a Castillo del agua. Inmediatamente comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Agentes de la Policía Montada también colaboraron mientras aguardaban la ambulancia, pero la mujer no respondió. El personal del SAME llegó después y confirmó su fallecimiento. La autopsia se realizó en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú. El estudio determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos.

El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta quedó al frente de las actuaciones y ordenó la autopsia. También intervinieron Criminalística, el Cuerpo Interdisciplinario Forense y la Unidad Judicial Nº6. Durante esa madrugada, un apagón afectó sectores de Catamarca y La Rioja. Según EC SAPEM, la interrupción estuvo vinculada al transporte eléctrico de Transener.