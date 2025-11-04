Con la llegada de las Fiestas, muchas familias buscan opciones frescas, coloridas y livianas para acompañar los platos principales. Los huevos navideños rellenos se convirtieron en una tendencia ideal: una receta fácil, económica y saludable, perfecta para compartir en las celebraciones de fin de año.

A diferencia de los clásicos huevos rellenos con mayonesa tradicional, esta versión apuesta por ingredientes naturales y más livianos, sin perder el sabor ni la textura cremosa.

Cómo hacer huevos navideños rellenos: una receta saludable y llena de sabor

Ingredientes

6 huevos duros

3 cucharadas de yogur griego natural o queso crema light

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de aceite de oliva

1 zanahoria pequeña rallada fina

1 cucharada de cebolla o verdeo picado

Sal y pimienta a gusto

Perejil o ciboulette para decorar

(Opcional: podés sumar palta o atún para una versión más proteica)

Preparación paso a paso

Hervir los huevos: colocá los huevos en agua fría, llevá a hervor y cociná 10 minutos. Enfriá y pelá.

Preparar el relleno: cortá los huevos por la mitad, retirales las yemas y colocalas en un bowl.

Mezclar: pisá las yemas con el yogur griego, la mostaza, el aceite, la zanahoria y el verdeo. Condimentá con sal y pimienta.

Rellenar: con ayuda de una cuchara o manga, completá las mitades de clara con la mezcla.

Decorar: espolvoreá perejil picado o un toque de pimentón dulce.

Un clásico renovado para la mesa festiva

Estos huevos navideños rellenos son una opción fresca y colorida para acompañar carnes frías, ensaladas o picadas. Además, su alto contenido de proteínas y su bajo aporte calórico los convierten en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar sin excesos durante las fiestas.

Livianos, sabrosos y listos en pocos minutos, los huevos rellenos se ganan un lugar especial en cualquier mesa navideña.