Cómo hacer huevos navideños rellenos: una receta saludable y llena de sabor
Livianos, sabrosos y listos en pocos minutos, los huevos rellenos se ganan un lugar especial en cualquier mesa navideña.
Con la llegada de las Fiestas, muchas familias buscan opciones frescas, coloridas y livianas para acompañar los platos principales. Los huevos navideños rellenos se convirtieron en una tendencia ideal: una receta fácil, económica y saludable, perfecta para compartir en las celebraciones de fin de año.
A diferencia de los clásicos huevos rellenos con mayonesa tradicional, esta versión apuesta por ingredientes naturales y más livianos, sin perder el sabor ni la textura cremosa.
Cómo hacer huevos navideños rellenos: una receta saludable y llena de sabor
Ingredientes
- 6 huevos duros
- 3 cucharadas de yogur griego natural o queso crema light
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 zanahoria pequeña rallada fina
- 1 cucharada de cebolla o verdeo picado
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil o ciboulette para decorar
(Opcional: podés sumar palta o atún para una versión más proteica)
Mini volcanes de chocolate… ¡irresistibles!
Preparación paso a paso
- Hervir los huevos: colocá los huevos en agua fría, llevá a hervor y cociná 10 minutos. Enfriá y pelá.
- Preparar el relleno: cortá los huevos por la mitad, retirales las yemas y colocalas en un bowl.
- Mezclar: pisá las yemas con el yogur griego, la mostaza, el aceite, la zanahoria y el verdeo. Condimentá con sal y pimienta.
- Rellenar: con ayuda de una cuchara o manga, completá las mitades de clara con la mezcla.
- Decorar: espolvoreá perejil picado o un toque de pimentón dulce.
Un clásico renovado para la mesa festiva
Estos huevos navideños rellenos son una opción fresca y colorida para acompañar carnes frías, ensaladas o picadas. Además, su alto contenido de proteínas y su bajo aporte calórico los convierten en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar sin excesos durante las fiestas.
Livianos, sabrosos y listos en pocos minutos, los huevos rellenos se ganan un lugar especial en cualquier mesa navideña.
Comentarios