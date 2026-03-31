Un cóctel dentro de un huevo de Pascua: la receta viral para sorprender con un trago original

La combinación de postres y cócteles no es nueva, pero sí lo es su presentación.

Las Pascuas ya no son solo sinónimo de chocolate para comer: ahora también pueden ser una experiencia para beber. La tendencia de fusionar coctelería y pastelería gana terreno y suma propuestas originales como este cóctel servido dentro de un huevo de Pascua, una idea tan simple como llamativa.

La receta fue compartida por el bartender roquense Hernán Di Giacomo en su columna de los viernes en RÍO NEGRO RADIO, dentro del programa El Diario del Mediodía. El resultado: un trago cremoso, con notas dulces y un toque intenso de café, perfecto para cerrar una comida o sorprender en una reunión.

Foto: Hernán Di Giacomo.-

Cómo hacer un cóctel en un huevo de Pascua

Ingredientes

1 huevo de Pascua de 110 g

60 ml de whiskey irlandés

45 ml de café

1 cucharada de dulce de leche

1 cucharada de crema

Hielo

Confites del huevo (para decorar)

Paso a paso

Preparar el “vaso”

Cortá la parte superior del huevo de Pascua con cuidado para generar una apertura. Retirá los confites del interior y reservalos para la decoración. Integrar los sabores base

En una coctelera, agregá el dulce de leche junto con el café caliente y mezclá hasta lograr una textura homogénea. Sumar el alcohol y la cremosidad

Incorporá el whiskey irlandés, la crema y hielo. Agitá bien hasta enfriar y emulsionar el cóctel. Servir y decorar

Volcá la preparación dentro del huevo de Pascua. Terminá con un toque de crema por encima y los confites. Si querés elevar la presentación, podés sumar un hilo de caramelo.



Foto: Hernán Di Giacomo.-

Una versión para todos

Uno de los puntos fuertes de esta receta es que se puede adaptar. Para una versión sin alcohol, ideal para chicos o quienes prefieren evitar bebidas alcohólicas, se puede reemplazar el whiskey por:

Leche

Leche de almendras

El resultado mantiene la cremosidad y el espíritu del trago, pero en formato apto para toda la familia.

Una tendencia que crece

La combinación de postres y cócteles no es nueva, pero sí lo es su presentación. Servir un trago dentro de un huevo de Pascua no solo suma sabor, sino también experiencia visual y un efecto sorpresa que funciona muy bien en redes sociales y encuentros informales.

En tiempos donde lo casero gana protagonismo, este tipo de recetas se posiciona como una opción accesible para innovar sin necesidad de técnicas complejas.

Ideal para regalar o compartir

Este cóctel es una excelente alternativa para quienes buscan salir de lo tradicional en Pascuas. Puede ser un regalo original, una propuesta para una cena especial o incluso una opción para sumar a una mesa dulce con un toque distinto.

La clave está en animarse a jugar con los formatos y transformar un clásico —como el huevo de chocolate— en algo completamente nuevo. Seguilo a Hernán en las redes sociales. Ahí comparte todas las recetas.