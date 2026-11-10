Russell Brand, ex de Katy Perry, condenado a 10 años y medio de prisión: los graves delitos que cometió

Russell Brand, el reconocido actor y comediante británico que estuvo casado con Katy Perry, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales contra cuatro mujeres. La sentencia fue dictada por un tribunal de Londres después de un juicio que se extendió durante cuatro semanas y en el que se analizaron hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

Según informó Noticias Argentinas, el fallo se conoció este lunes 9 de noviembre de 2026 en el Tribunal de la Corona de Southwark. El juez Joel Bennathan cuestionó duramente la conducta del artista, de 51 años, y sostuvo que había utilizado su popularidad como una forma de poder sobre las víctimas.

Russell Brand fue condenado por violación y agresiones sexuales: qué resolvió la Justicia

La sentencia establece que Brand deberá cumplir una pena de 10 años y seis meses de prisión, luego de que un jurado lo encontrara culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual.

Los hechos involucraron a cuatro mujeres y ocurrieron durante una etapa en la que el comediante comenzaba a consolidar su carrera en la televisión británica y el cine.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado describió al actor como un depredador sexual y consideró que su fama había contribuido a que se sintiera protegido frente a las consecuencias de sus actos.

La Justicia determinó que deberá cumplir al menos dos tercios de la condena, equivalentes a siete años de prisión, antes de poder acceder a la libertad condicional bajo supervisión.

Además, Brand deberá permanecer inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.

Las denuncias contra Russell Brand y los hechos que investigó la Justicia

El proceso judicial reunió testimonios de seis mujeres que denunciaron distintos episodios ocurridos entre 1999 y 2009.

Finalmente, el jurado encontró culpable al actor por delitos cometidos contra cuatro de ellas.

Uno de los casos corresponde a la violación de una joven de 21 años que había conocido al comediante después de asistir a uno de sus espectáculos en Londres, en 2009.

Las otras tres condenas corresponden a agresiones sexuales contra mujeres vinculadas con el ámbito de los medios de comunicación y el entretenimiento.

Durante el juicio, las denunciantes describieron las consecuencias emocionales y personales que sufrieron a raíz de los ataques.

El tribunal también absolvió a Brand de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

El actor negó las acusaciones durante todo el proceso y sostuvo que sus relaciones sexuales habían sido consentidas.

La investigación periodística que destapó el caso de Russell Brand

Las denuncias comenzaron a adquirir repercusión internacional en septiembre de 2023, cuando una investigación conjunta de The Times, The Sunday Times y el programa Dispatches, de Channel 4, difundió testimonios de mujeres que acusaban al comediante de agresiones sexuales y comportamientos abusivos.

A partir de aquellas publicaciones, la Policía Metropolitana de Londres inició una investigación que permitió reunir declaraciones, documentos y testimonios de numerosas personas.

El trabajo policial incluyó entrevistas a más de un centenar de testigos y la revisión de una importante cantidad de material documental.

La condena de noviembre de 2026 representa el resultado de ese proceso judicial, aunque las autoridades británicas confirmaron que continúan investigando otras dos denuncias de violación que no forman parte de esta sentencia.

Quién es Russell Brand: su carrera en Hollywood y su matrimonio con Katy Perry

Antes de quedar involucrado en las denuncias judiciales, Russell Brand había alcanzado reconocimiento internacional como comediante, presentador y actor.

Su carrera comenzó en la televisión británica, donde se destacó por su estilo provocador y su participación en programas de entretenimiento.

Posteriormente dio el salto a Hollywood y participó en películas como ¿Cómo sobrevivir a mi ex? (2008), Misión Rockstar (2010) y Arthur (2011).

Su vida privada también ocupó un lugar importante en los medios internacionales.

Entre 2010 y 2012 estuvo casado con la cantante estadounidense Katy Perry, una relación que recibió una enorme cobertura mediática y terminó en divorcio.

Con el paso de los años, Brand se alejó de las grandes producciones cinematográficas y concentró su actividad en redes sociales, podcasts y contenidos vinculados con cuestiones políticas y religiosas.

Qué pasará ahora con Russell Brand después de la condena

Tras conocerse el fallo, el actor quedó bajo custodia para cumplir la pena de prisión.

La Policía Metropolitana de Londres destacó el valor de los testimonios de las mujeres que participaron del proceso y señaló que la sentencia constituye un avance importante en la investigación.

Sin embargo, la situación judicial del comediante todavía podría sumar nuevos capítulos.

Las autoridades confirmaron que otras dos denuncias de violación continúan bajo investigación, por lo que no se descartan nuevas actuaciones judiciales.

La condena marca un giro definitivo en la trayectoria de Russell Brand, quien pasó de convertirse en una figura reconocida de Hollywood a recibir una pena de más de una década de cárcel por delitos sexuales.