Gennuso sobre el conflicto de Uthgra: “No se porqué se llegó a un diálogo de sordos”

El intendente Gustavo Gennuso se refirió al conflicto del gremio de los gastronómicos como la consecuencia de un “diálogo de sordos” con el Gobierno nacional ante el apartamiento del beneficio de un aporte para trabajadores temporarios del turismo estudiantil que por una cuestión administrativa quedaron afuera.

Uthgra volvió ayer a los cortes de ruta con dos bloqueos en la ruta 40, en el acceso sur y norte de Bariloche, para reclamar por el incumplimiento del acuerdo con Nación de pagar unos 18.000 pesos mensuales a 1.800 trabajadores temporarios, que llevan varios meses sin ingresos por la suspensión del turismo estudiantil.

El sindicato -que hoy prometió volver a la ruta- señaló que pocos trabajadores recibieron la ayuda económica. Tras la medida de fuerza, el senador Martín Doñate anunció gestiones para la incorporación de 755 temporarios en el beneficio, pero el gremio espera la firma de un acuerdo para evitar malos entendidos a futuro.

“No se porqué se llegó a un diálogo de sordos”, dijo Gennuso al ser consultado en radio El Cordillerano. Explicó que el problema radicó en que Nación no incluyó en el beneficio económico a los temporarios que fueron dados de alta este año en abril y que solo trabajaron 4 días, porque luego se aplicó el DNU del presidente Alberto Fernández que prohibió los viajes de egresados.

“El Gobierno nacional insiste que por su sistema informático todo aquel que trabajó en 2021 no puede recibir esta ayuda” señaló y dijo que este sector “prácticamente no ha trabajado en dos años, no podemos ser tan legalistas que por el sistema informático no lo podemos ayudar”, se quejó.

Gennuso dijo que espera que hoy se resuelva esta desinteligencia y afirmó que la propia gobernadora Arabela Carreras dialogó con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

Ayer por la tarde, tras los cortes de ruta, el senador Doñate a través de un comunicado de prensa anunció que se destrabó la situación y se permitirá incorporar a 755 trabajadores que aún no habían percibido ninguna prestación asistencial. La ayuda consiste en 18.000 pesos por un período de hasta 3 meses y alcanza ya a unos 2.000 trabajadores, según indicó el dirigente del Frente de Todos.

Doñate también apuntó a la provincia y reclamó “mayores esfuerzos” y que “dejen de descargar toda la demanda rionegrina en el estado nacional”.

Cabe mencionar que el gobierno provincial otorgó un aporte único de 10.000 pesos a los temporarios afectados por la falta de turismo estudiantil.