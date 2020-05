Gerez dice que no se pueden hacer juicios, los diputados critican la parálisis del Poder Judicial

El fiscal general José Gerez defiende ante los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales su proyecto para extender, por un año más, la prisión preventiva. El principal argumento es que, de lo contrario, se corre el riesgo de que personas imputadas de delitos graves puedan quedar libres antes del juicio. Pero los diputados que lo escuchan lo recibieron con escepticismo, y deslizaron que Gerez intenta descargar en la Legislatura responsabilidades del Poder Judicial.

Además, Gerez dijo que hay 58 juicios orales que fueron suspendidos y que debían realizarse en marzo, abril y mayo por la pandemia.

Ante las críticas de la defensoría general, el Colegio de Abogados y la Asociación Pensamiento Penal, el fiscal añadió que los juicios penales no se realizan porque el Tribunal Superior de Justicia no lo permite.

"La fiscalía no es vaga ni oportunista. Ustedes nos ven, trabajamos mucho", afirmó.

Los diputados expresaron dudas. Soledad Martínez (FdT) destacó que las únicas dos reformas que se le hicieron al Código Procesal tuvieron que ver con la prisión preventiva, y se relacionan con la actividad de los ministerios públicos.

Criticó al fiscal Gerez por invocar el caso de Cielo López para justificar la necesidad de aprobar su proyecto.

Sergio Fernández Novoa preguntó, en términos similares, si la fiscalía tenía un plan para realizar rápidamente esos 58 juicios atrasados, y cuándo está previsto que se ponga en marcha el Poder Judicial.

Puso como ejemplo que "para que su proyecto se pueda tratar, a la Legislatura vinieron a trabajar 100 personas".

César Gass no fue menos directo: "me sorprende que uno de los poderes del Estado permanezca inactivo", afirmó. Agregó que los diputados "no queremos que haya individuos peligrosos en libertad (por vencimiento de la prisión preventiva), pero tampoco queremos que haya poderes que no estén actuando de la manera que tienen que actuar para ser eficientes y diligentes".

El diputado de Juntos por el Cambio y padre de la jueza de Ejecución Raquel Gass añadió que "la justicia va a tener que encarrilarse de otra manera una vez que termine la pandemia".

A su turno y en una línea similar, Carlos Coggiola dijo que "si no aprobamos este proyecto, algún pícaro va a decir que hay delincuentes sueltos por culpa de la Legislatura, y esto es responsabilidad del Poder Judicial".

Fundamentos del fiscal

Esta son algunas de las frases del fiscal general Gerez, quien habló durante 51 minutos para defender su proyecto:

"La actual situación no es responsabilidad por negligencia de un organismo del Estado. Todos estamos protegiendo a nuestros propios empleados, esto hizo que los juicios no puedan llevarse adelante".

"Como funcionario responsable no quiero que se afecte la paz social. Fíjense lo que pasó con las prisiones domiciliarias, como fiscalía impugnamos, logramos dos fallos y no hubo más domiciliarias".

"No pedimos una mera extensión automática del plazo a dos años. Es un artículo provisorio, no modifica el 119 del Código Procesal, es temporal por la emergencia sanitaria".

"No es el fiscal el que no quiere hacer juicios, es el Tribunal Superior de Justicia, un órgano colegiado, que integra la fiscalía y que integra la defensa, que fue la primera en decir bajo estas condiciones no vamos a hacer juicios. Por acuerdo, fue el TSJ el que dijo que en estas condiciones no podemos hacer juicios orales presenciales"

"Créanme que la fiscalía no va a hacer abuso de este artículo, y un juez va a analizar la razonabilidad de su aplicación".

Noticia en desarrollo.