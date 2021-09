González: “Argentina es un país donde siempre fue posible emprender”

La falta de educación financiera es una de las grandes falencias del sistema educativo tradicional. La pandemia puso a la vista la importancia de contar con buenos hábitos económicos y a la vez ha generado múltiples oportunidades. Daniel González es especialista en administración y finanzas personales, escritor y conferencista. En diálogo con PULSO brindó una serie de herramientas para una administración saludable.

PREGUNTA: ¿Qué sensación le genera el escenario argentino?

RESPUESTA: En Argentina hay temas pendientes desde hace décadas. El gran desafío es encarar el futuro. El mundo se sigue desarrollando y en la medida en que no suba a ese tren, el retraso es cada vez mayor. La educación es un elemento esencial en ese sentido. Hay que volver a hacer foco en principios y valores que se han perdido, como la sana administración de la economía familiar, la educación financiera, el uso del tiempo, fortalecer la inteligencia emocional, y procurar familias sanas. El Estado debe contribuir para eso con políticas concretas y certeras.

P: ¿Es posible emprender en Argentina?

R: Argentina es un país donde siempre se pudo emprender. Por eso la mayoría de nosotros somos hijos y nietos de inmigrantes. Por supuesto es necesario mejorar las condiciones para que un emprendedor se pueda desarrollar, y facilitar las cosas en la etapa inicial de un emprendimiento. Hay que estimular desde la escuela primaria el espíritu y la mentalidad emprendedora, más allá del rumbo laboral que luego elijan los chicos. La reciente irrupción de una serie de unicornios argentinos, revela la creatividad y el espíritu emprendedor y la capacidad de adaptación que existen en nuestro país.

P: ¿Cuál es la clave para convertir la idea en un emprendimiento?

R: Lo más importante es convertir la idea en un proyecto. Eso implica que la idea debe estar escrita detalladamente, deben contemplarse los costos, deben analizarse las implicancias personales y/o profesionales, o en cuanto al uso del tiempo y de los recursos. Pero una clave es iniciar siempre el emprendimiento con recursos propios, porque aun en el caso en que el proyecto no funcione y uno pierda, lo que se pierde son los recursos propios.

P: La pandemia ha dejado a 9 de cada 10 familias con deuda por tarjeta de crédito ¿Qué opina de los planes como el Ahora 18?

R: Uno de los principios básicos a la hora de comprar con tarjeta, es que la tarjeta de crédito debe usarse como si fuera de débito. Es decir, cuando tengo dinero, puedo usar la tarjeta de crédito, y cuando no tengo dinero, no puedo usar la tarjeta de crédito. De lo contrario simplemente estoy hipotecando mi futuro inmediato. Los planes Ahora 12 o Ahora 18 son negocio si quien se endeuda tiene la llave de salida. Pongamos como ejemplo alguien que hace una compra hoy de $ 180.000 en 18 cuotas de $ 10.000, pero a la vez tiene guardados u$s 1.000. Esa persona está haciendo un buen negocio financiero, porque las cuotas sin interés son ganancia real versus la inflación, pero al mismo tiempo tiene la llave de salida. Si a la mitad del crédito se queda sin trabajo o pierde sus ingresos, puede deshacerse de los dólares y afrontar sus compromisos. Ese fue un problema frecuente en pandemia. Las personas se vieron imposibilitadas de trabajar o de abrir el negocio, y se encontraron con una deuda que no podían afrontar.

P: ¿Qué opina de los créditos a tasa cero para monotributistas?

R: Creo que son una muy buena llave de salida para aquellos monotributistas que quedaron endeudados durante la pandemia. Estos créditos posibilitan cerrar la deuda a fin de que no acumule intereses, y cancelar hacia adelante. No obstante, un buen criterio financiero al tomar deuda es el “2x1”. Es decir, si mi capacidad de generar ingresos es de $10.000, la cuota máxima a pagar al endeudarse debiera ser de $5.000. Así siempre hay margen para descalzarse de la deuda, e incluso para adelantar cuotas.

P: El peso se devalúa y el dólar es inaccesible ¿Es posible ahorrar?

R: Siempre es posible ahorrar. El ahorro es un hábito, y si el hábito está incorporado siempre existen formas de ahorrar. En un contexto como este, es recomendable ahorrar de acuerdo al proyecto que se tiene entre manos. Una pareja tal vez puede ahorrar comprando un terreno. Quien desea construir puede ahorrar acopiando materiales. Un emprendedor puede ahorrar comprando el equipamiento, la herramienta, o la mercadería necesarios para su proyecto.

P: Menciona asiduamente la deuda como algo a evitar. ¿Qué opina de la deuda externa argentina?

R: Hay un proverbio bíblico que dice que “el que toma prestado es esclavo del que presta”. Siempre el que está endeudado está en una posición de desventaja. Alguien puede señalar que en la macroeconomía la deuda es una herramienta. Pero en general los países que acuden a la deuda como herramienta, tienen contrapartida de bienes y servicios como respaldo, y utilizan la deuda para fortalecer el sector productivo. Muy diferente es cuando la deuda se utiliza sin respaldo, y para solventar el gasto corriente.

P: Uno de sus libros refiere al éxito en el trabajo ¿Qué hace falta para ser exitoso laboralmente en pandemia?

R: Hay una característica que siempre fue esencial, y lo es mucho más en pandemia y de cara al mundo laboral que viene, y es la autodisciplina. Esa es la llave del crecimiento. Alguien disciplinado puede desarrollarse en el arte, en el deporte, en las ciencias, en los negocios, o en el trabajo. La persona que hoy trabaja desde su casa y es disciplinada, no solo rinde mucho más, sino que se convierte en dueña de su tiempo y de su vida.

PERFIL

Daniel González es Diplomado en Desarrollo Gerencial, por la Escuela Argentina de Negocios.

Se desempeñó durante 9 Coca Cola Argentina y ha asesorado empresas como Ferrum, Andrómaco y Siemens.

Autor de 11 libros, entre ellos “Dónde se fue el dinero” y “12 claves para triunfar en el trabajo”, ha recorrido América Latina brindando conferencias sobre finanzas y economía familiar.

Creador de la aplicación “Principios para el éxito”, de gran inserción en Argentina y países de habla hispana.