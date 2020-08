Goycochea dio positivo pero está asintomático

El exarquero aclaró que no tiene síntomas.

Sergio Goycochea confirmó por redes sociales su contagio de coronavirus pero llevó tranquilidad al asegurar que se encuentra asintomático.

"Hubo un positivo dentro de mi grupo de trabajo. Me hice el hisopado ayer y me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma", expresó el exarquero a través de un video publicado en Instagram.

El subcampeón del mundo en Italia '90 trabaja en el programa de radio La Oral Deportiva, que conduce Martín Liberman y se emite por Radio Rivadavia.

Goyco afirmó que seguirá trabajando desde su domicilio. "A cuidarse y quedarse en casa, como voy a hacer yo trabajando desde acá los próximos 15 días", comentó.