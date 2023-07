Abren una tregua hasta mañana en el conflicto sindical por la Ruta 23

Los obreros viales que iniciaron la semana pasada un plan de lucha con corte de rutas en Bariloche, para reclamar por salarios impagos, acordaron esperar hasta mañana, cuando la empresa Decavial se comprometió a depositarles el 50% de la deuda, pero advirtieron que retomarán las medidas de fuerza si se produce un nuevo incumplimiento.

Son alrededor de 70 los trabajadores que se desempeñan en la pavimentación de la Ruta 23 entre Dina Huapi y Pilcaniyeu, a quienes les deben dos quincenas. También hay un número menor de obreros que fueron cesanteados y esperan por su liquidación final.

El secretario general de Uocra Bariloche, Nicanor Espinosa, dijo que existe un principio de acuerdo gestionado a través del ministerio de Trabajo de Río Negro por el cual la empresa se comprometió a pagar mañana el 50% de la deuda y el resto en dos tramos de 25% en la primera y la segunda quincena de agosto.

“No es el ideal porque los trabajadores necesitan todo el dinero ya, pero es mejor que la propuesta anterior de pagar en seis cuotas -dijo Espinosa-. Igual la gente ya no les cree, porque ya otras veces la empresa firmó y después no cumplió. Si mañana en la mañana no tienen depositado el dinero la idea es volver con las medidas”.

El viernes pasado los trabajadores de Decavial realizaron un corte de calzada en el camino de acceso al aeropuerto de Bariloche, que levantaban cada 15 minutos y se extendió por casi ocho horas. Días antes habían hecho lo mismo en la ruta 40, a la altura de Las Chacras. En ambos casos generaron serios contratiempos a residentes y turistas.

Espinosa dijo que con la empresa el diálogo está cortado, que entienden las molestias que causan los piquetes, pero “es la única manera de forzar una solución, porque los trabajadores no tienen un peso y necesitan una solución urgente”.

Señaló que hasta ahora persiste la duda de “cómo van a pagar” lo adeudado y si incluirá los últimos aumentos convenidos en paritaria, que hasta ahora fueron desconocidos por la empresa. Si persiste la diferencia en ese punto, sería otro motivo para continuar con la protesta, según lo dispuesto por la asamblea gremial del último viernes.

Espinosa dijo que la intermediación del ministerio de Trabajo fue clave, debido a la intransigencia de los directivos de Decavial. La empresa trabaja bajo contrato de Vialidad Nacional y desde ese organismo aseguraron que no hay atrasos en los pagos por la obra.

“Si el dinero no está mañana en las cuentas todo esto no habrá servido de nada. La gente está expectante de ver cómo les quieren pagar y esperan recibir los valores actualizados”, afirmó Espinosa.