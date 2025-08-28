Acuerdo entre Petroleros e YPF para evitar más de 300 despidos en un bloque convencional de Neuquén

Más de 300 trabajadores petroleros que cumplían funciones en el bloque El Portón fueron parte del acuerdo que firmaron el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa e YPF con el objetivo de que «ninguno pierda su fuente laboral».

El entendimiento entre las partes fue anunciado en un comunicado y ratificado por el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci.

El Portón, ubicado al norte de Rincón de los Sauces, era una de las áreas que YPF incluyó en su Proyecto Andes para desprenderse de activos convencionales y enfocarse en el desarrollo del shale en Vaca Muerta. Con esa premisa, pasó su operación a la firma Quintana Energy hacia fines del año pasado.

«Hemos logrado que la gente que no había pasado a Quintana quede en YPF, acceda a un retiro voluntario o inicie la carrera hacia la jubilación», aseguró a Diario RÍO NEGRO el referente sindical este jueves.

El acuerdo, indicaron en el documento compartido desde el gremio, «establece que los trabajadores mantendrán su salario, la antigüedad y todos sus derechos adquiridos, aún en caso de pasar a los nuevos operadores«.

También contempla «un esquema de retiros voluntarios con indemnización completa más un 20% adicional y un régimen especial de gratificación para quienes accedan a la jubilación a 13 sueldos más un 20% y con reconocimiento íntegro de la antigüedad».

Rucci destacó que la ventana para acceder al retiro voluntario o la jubilación estará vigente hasta el 30 de septiembre, fecha tras la cual YPF podrá reubicar al personal que no haya adherido en otras operaciones. En paralelo, comentó que están trabajando con Quintana para también reubicar trabajadores y garantizar la contratación de la mano de obra necesaria para que no haya «multiplicidad de tareas» entre los mismos operarios.

El referente petrolero reconoció de todas formas que la situación en el convencional «es muy difícil» y que en las áreas que YPF cedió en la provincia hubo «problemas» para la reubicación del personal entre la petrolera de mayoría estatal y la firma que le siguió en la operación.

Despidos y reincorporaciones en Vaca Muerta: cuál es el estado de situación

Consultado por los despidos que semanas atrás aumentaron la tensión en Vaca Muerta, explicó que ya se acordaron la mayor parte de las reincorporaciones. Aclaró, sin embargo, que todavía resta cumplir ese objetivo «con algunas empresas», a las que señaló por mostrarse reticentes al acuerdo pese a las reiteradas reuniones con los involucrados.

La semana que viene vencerá la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo de la Nación, por lo que de no haber novedades, es probable que el sindicato «tome acciones».