Agresiones, gas pimienta y lesionados: ATE nuevamente protagonizó un hecho de violencia en Neuquén 

La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) fue nuevamente protagonista de un episodio violento en Neuquén. Un enfrentamiento entre delegados de la Verde y Blanca y la Junta Interna del EPAS en una reunión de conciliación obligatoria terminó con agresiones, gas pimienta y lesionados. A finales de julio, ambas facciones se enfrentaron brutalmente en el centro de San Martín de los Andes, en plena temporada turística. Uno de los militantes, Pedro Jofré, disparó contra dos reporteros fotógrafos y actualmente cumple prisión preventiva.

Ayer por la tarde, en el contexto de una conciliación obligatoria en la subsecretaría de Trabajo se dio otro episodio de violencia que protagonizó ATE. El conflicto fue entre delegados del sector de Carlos Quintriqueo y la junta interna del EPAS.

La reunión fue suspendida “porque las condiciones no estaban dadas”, manifestó el secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo. Comentó que el conflicto comenzó cuando delegados de la junta interna se hicieron presentes en la reunión: “eran más de 15 personas y se imposibilitó seguir adelante, no era una asamblea”.

La secretaria adjunta de la junta interna del EPAS, Amaranta Flores, refutó los dichos del gremialista y aseguró que solo eran cuatro delegados. “La legitimidad la tiene la junta interna por la representatividad, están sentando a personas que en pasadas elecciones perdieron en las urnas», aseguró.

Un conflicto planeado

Al suspenderse la reunión comenzó el enfrentamiento. Ambos sectores afirman que bajando las escaleras hubo agresiones verbales que terminaron con lesionados. “Bajamos aguantando una violencia y verborragia de Mario Sepúlveda que nos insultaba y acusaba de traidores», manifestó Flores. Por otro lado, Quintriqueo aseguró que una persona agredió físicamente al representante, “cuando él intenta defenderse le rocían gas pimienta en los ojos”, relató.

La puja entre los dos sectores terminó sin responsables y con lesionados. “Tenemos los certificados médicos de los compañeros y hay audios que dicen que los del gas pimienta eran ellos”, aseguró Quintriqueo.

La secretaria adjunta confió “si uno de nosotros hubiera sido el que tiro gas pimienta yo dudo mucho que le hubiesen querido tirar a la ropa y cara a los compañeros”.

Ambos sectores aseguraron que el conflicto estuvo planeado. Desde la Verde y Blanca manifestaron que fue premeditado “no solo por el gas pimienta sino porque horas antes se juntaron en las oficinas de la CTA y llegaron todos juntos”. Por otro lado, la Junta Interna del EPAS expuso “estuvo armado porque atrasaron la reunión dos horas, y tampoco intervino la policía en el conflicto”.

Los reclamos de los trabajadores del EPAS no tuvieron lugar en el encuentro y desde la junta interna señalaron «la verdad es que no sabemos cómo va a seguir, queremos seguir con nuestro reclamo y no permitir que se desvié el eje del conflicto”.