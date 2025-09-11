Paritarias en Río Negro: UPCN se declaró en Estado de Alerta

UPCN se declaró en «Estado de Alerta» tras considerar «insuficiente oferta salarial» del gobierno de Río Negro porque resalta «el deterioro del poder adquisitivo» de los trabajadores estatales y anticipó que podría resolver futuras medidas de fuerzas.



La decisión se tomó luego de la reunión del plenario de Delegados de Base de UPCN que realizó «un profundo análisis de la situación actual» según se indicó desde el gremio, al tiempo que señaló «la escasa propuesta salarial presentada por las autoridades».

Mediante un comunicado UPCN indicó que «esta decisión se fundamenta en el constante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de la falta de respuestas acordes a las necesidades reales de nuestros representados».

Agrega que «desde nuestra organización sindical advertimos que no convalidaremos propuestas de parte del gobierno provincial que profundicen el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras» y adelanta que continuará «evaluando los pasos a seguir en defensa del salario y los derechos del conjunto de los empleados públicos, sin descartar la adopción de medidas de fuerza».

Por su parte ATE aceptó aquel ofrecimiento al tiempo que pidió al gobierno precisiones sobre las fechas de pago del bono y de la nueva convocatoria a paritarias, que fue anunciado pocas horas después.

El Plenario del gremio que conduce Rodrigo Vicente, avaló la propuesta de un bono y sumas fijas con el requerimiento de que la administración provincia precise el «día exacto de la complementaria donde se pagará el bono y que se fije fecha de la paritaria para discutir el próximo trimestre».