ATE Cipolletti cuestionó la decisión de Di Tella del no pago de la suma fija y evalúa medidas de fuerza

ATE Cipolletti cuestionó la decisión de Di Tella del no pago de la suma fija. Foto Archivo.

El secretario general de ATE Cipolletti, Jorge Nuñez habló sobre el comunicado que emitieron intendentes de Río Negro, entre ellos el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella sobre el no pago de la suma fija de $60.000 y declaró que analizan tomar medidas de fuerza. La decisión se tomará en una asamblea en los próximos días.

Jorge Nuñez, secretario general de ATE Cipolletti manifestó que la noticia que se difundió días atrás, sobre el rechazo de 19 intendentes, entre ellos el intendente Claudio Di Tella al pago de la suma fija de $60.000, no fue bien recibida por los gremios de Cipolletti y por los trabajadores.

Anunció que desde el gremio convocarán a una asamblea de trabajadores en las diferentes secretarías de Cipolletti para definir las acciones a seguir.

“Nos parece aberrante que no les paguen la suma fija a los trabajadores municipales sabiendo la situación económica que atraviesan. Tendrían que tener empatía y ser solidarios ya que el trabajador municipal también sufre las devaluaciones. Desde el gremio pedimos una reunión para analizar la forma en la que se puede implementar, pero no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, vamos a convocar a una asamblea con los trabajadores para analizar la situación y decidir si se toman medidas de fuerza. No podemos quedarnos con el comunicado”, expresó el secretario general.

Los 19 municipios que firmaron el comunicado en contra del pago de la suma fija argumentaron que el decreto nacional contempla la no obligatoriedad del pago, la autonomía de cada municipio permite la adhesión o no al decreto y que los municipios firmantes tienen paritarias acordadas, firmadas y cerradas en tiempo y forma según la legislación vigente.

En relación a las paritarias municipales el gremio tampoco obtuvo respuesta. Hace semanas insisten en reabrir las negociaciones paritarias, pero el Ejecutivo de Cipolletti mantiene su postura. Ante este panorama se espera que las negociaciones continúen en la fecha pautada en el último acuerdo.