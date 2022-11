ATE denunció «groseros errores» en la liquidación del mini aguinaldo en Río Negro

Los estatales del Poder Ejecutivo de Río Negro recibieron hoy un depósito en sus cuentas sueldos, que corresponde a la corrección de la pauta del tercer trimestre, pero se sorprendieron ya que las transferencias fueron por cifras inferiores a las esperadas.

El monto acordado con los gremios era un 10% de incremento del haber. Se preveía un impacto menor que siempre depende por la forma de liquidación pero, en muchos casos, la cifra fue muy inferior.

Algunos empleados cobraron entre 800 y 1.000 pesos. Ya hay áreas gubernamentales que admiten errores.

ATE ya difundió un comunicado y plantea que «numerosos trabajadores se encontraron con groseros errores de liquidación y el depósito de sumas irrisorias en sus cuentas sueldos» y la organización lo calificó como una «burla».

Por ese motivo ATE anunció que se puso en alerta y analiza medidas de fuerza, que podrían incluir un paro de actividades para la semana que viene.

«Son tan groseros y generalizados los errores en las liquidaciones, que cuesta creer que no exista la intención de incumplir el acuerdo paritario y perjudicar a los trabajadores justo en una época tan sensible del año» indicó Rodrigo Vicente, secretario general del gremio, y señaló que «lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es poner especial atención y cuidado con los salarios de los estatales frente al proceso inflacionario que no da respiro».

«No se pueden permitir este tipo de manejos que dañan a la gente. Se está jugando con las necesidades de numerosas familias» agregó Vicente.

El dirigente detalló el caso de un chófer de ambulancia con más de 34 años de servicio que solo percibió 1.900 pesos y una portera de escuela categoría inicial (como la 1844) que recibió solo 600 pesos, cuando debió haber percibido más de 6.100 pesos.

Frente a estas graves situaciones, que se dan en los ministros de Salud, Educación, pero también en el resto de las carteras, Vicente adelantó que «nos declaramos en estado de asamblea permanente en toda la administración y no descartamos realizar medidas de fuerza en las próximas horas».