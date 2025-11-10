Clases afectadas en Neuquén: ATE lanzó un paro de los auxiliares de servicio hasta nuevo aviso

El gremio estatal ATE convocó a un paro de los auxiliares de servicio este lunes en Neuquén. Según se indicó, la medida tiene un alto grado de acatamiento y alcanza a escuelas de buena parte de la provincia.

Carlos Quintriqueo, secretario general del sindicato, confirmó a Diario RÍO NEGRO la continuidad de la medida, que se anunció ayer a la noche y empezó a ganar difusión durante las primeras horas de hoy.

La convocatoria incluye la declaración del estado de asamblea permanente, un quite de colaboración y un paro sorpresivo desde este lunes, que se mantendrá «hasta que nos convoquen», dijo el referente gremial.

El reclamo es contra la dependencia de Medicina Laboral del Consejo Provincial de Educación, a la que señalan por revocar certificados médicos o reducir la cantidad de días de licencia otorgados a los trabajadores.

«El trabajador puede apelar y obtener el visto bueno de la Junta de Apelaciones, pero ya se le complica la vida», analizó Quintriqueo.

Paro de ATE en medio de las paritarias estatales en Neuquén

El dirigente de ATE dijo que el conflicto «va más allá» de la paritaria salarial que se inició con el Gobierno provincial la semana pasada, porque se trata de una situación que viene desde hace tiempo.

Sostuvo que la ministra de Educación, Soledad Martínez, se había comprometido a resolver el planteo «entre el jueves y el viernes». Sin embargo, al lunes, «todavía no nos dieron una solución«, agregó.

De acuerdo a Quintriqueo, desde el sector de Medicina Laboral también se han implementado visitas médicas a las casas de los trabajadores con licencia. «Y muchas veces aplicaron descuentos por falta de respuesta, lo que puede ocurrir cuando una persona está convaleciente», cuestionó.

«Vamos a continuar con la medida y si no hay respuestas, nos movilizaremos», añadió el secretario del gremio estatal, quien estimó que los trabajadores de casi el 90% de las escuelas de la provincia se plegaron al reclamo.