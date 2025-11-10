Leticia Esteves, nueva ministra de Turismo de Rolando Figueroa: «El mundo está mirando a Neuquén»

Neuquén se prepara para recibir una nueva ministra de Turismo en un momento crucial de su economía: el boom de Vaca Muerta. Leticia Esteves, actual secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, fue designada para liderar la cartera turística, un movimiento que, según ella, no representa un divorcio, sino una «unión natural».

Esteves describió su nombramiento como un «reconocimiento a todo el equipo de Ambiente» por la tarea de velar por los recursos naturales en una provincia con fuertes intereses económicos.

La funcionaria destacó el respaldo político del gobernador Rolando Figueroa para llevar adelante la gestión ambiental, señalando que la clave fue el acompañamiento para ser «implacables» en el cumplimiento de la normativa.

Leticia Esteves, nueva ministra de Rolando Figueroa: qué se viene en Turismo

Su principal estrategia al frente de Turismo se basa en capitalizar la atención global generada por Vaca Muerta.

«Hoy el mundo está mirando a la provincia de Neuquén«, afirmó Esteves, proponiendo aprovechar esta visibilidad para «meternos ahí» con el turismo, que ya es la segunda actividad económica del Producto Bruto Geográfico.

La nueva ministra tiene la mira puesta en la diversificación y el desarrollo. Si bien el sur neuquino (Villa La Angostura, San Martín de los Andes) cuenta con destinos «consolidados», el foco de crecimiento estará en los destinos emergentes del norte, como Huinganco, Andacollo y Las Ovejas. Este enfoque será impulsado por el actual ministro, Gustavo Fernández Capiet, quien asumirá la titularidad de Neuquéntur con la misión de potenciar estos nuevos perfiles turísticos.

En diálogo con Radio Universidad CALF, Esteves fue clara al defender un modelo de «Estado facilitador». Rechazando la «imposición de normas que a veces perjudican a las actividades privadas,» abogó por que el sector público se limite a fiscalizar, generar líneas de financiamiento y corregir desbalances, sin «obstruir» el desarrollo natural del sector.

Se mostró abierta a la idea de impulsar el «turismo petrolero» —o asociado a la geología y paleontología—, sugiriendo explorar la posibilidad de recorridos en el «pozo escuela» del Polo Tecnológico de Vaca Muerta en colaboración con YPF.

Finalmente, Leticia Esteves confirmó su alineamiento con el gobernador Figueroa a nivel provincial, aunque anticipó un debate interno y una reconfiguración del PRO a nivel nacional, defendiendo un rol de «oposición responsable» que acompañe los cambios de la nación. La fecha de asunción, indicó, se definirá en las próximas horas, con la premura de que el nuevo ministerio esté operando «a full trabajando en el territorio» antes del inicio de la temporada de verano.