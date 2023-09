Contrapunto gremial en Río Negro por el nuevo acuerdo salarial

Mientras que Rodolfo Aguiar, dirigente nacional de ATE, destacó el acuerdo paritario alcanzado en Río Negro que incluye el bono de 60.000 pesos y la suma fija de 90.000 para septiembre y octubre; desde UPCN indicaron que sus declaraciones no reflejan «de manera precisa» la realidad de los trabajadores estatales en la provincia.

El miércoles el histórico dirigente «verde» indicó que la negociación rionegrina permitirá «una fuerte y rápida recuperación del poder adquisitivo» de los salarios, ponderó tarea de ATE y los otros sindicatos estatales.

Enfatizó que «tenemos que destacar las negociaciones salariales que se desarrollaron en nuestra provincia. Fueron muy buenas. Gracias a ellas existirá una fuerte recuperación del poder compra en todos los ingresos del sector público» y agregó que «después de mucha lucha, se logra cumplir la premisa de que no exista ningún estatal pobre en Río Negro».

Para Aguiar la suma no remunerativa que se incorpora a los salarios del bimestre septiembre-octubre representa «en categorías iniciales una suba del 44%» y «esta rápida inyección de ingresos empujó el haber mínimo a 295.303 pesos, superando holgadamente la Canasta Básica Total del Indec, ubicada en 248.862 pesos».

En UPCN cuestionaron que esas declaraciones porque «pueden no reflejar de manera precisa la realidad que enfrentamos los trabajadores de nuestra provincia. La perspectiva y las experiencias de un trabajador público nacional pueden diferir significativamente de las y los trabajadores rionegrinos» y revalidaron su compromiso de «abogar por salarios justos y condiciones laborales adecuadas que reflejen nuestras realidades locales y regionales».

Consideraron que «es importante destacar que no todos los trabajadores estatales experimentarán la misma mejora en su poder adquisitivo. Las sumas no remunerativas pueden beneficiar a algunos en el corto plazo, pero no abordan las preocupaciones a largo plazo, como la jubilación y la seguridad económica futura».

Sobre la expresión de Aguiar que «no exista ningún estatal pobre en Río Negro» sostuvieron que «puede ser engañosa y simplista. La realidad es que muchos de nosotros todavía enfrentamos desafíos y dificultades para llegar a fin de mes, y la economía volátil puede erosionar rápidamente cualquier aumento salarial, es por ello que es fundamental que nuestras demandas y preocupaciones se aborden adecuada y respetuosamente».

Por otra parte, ayer ATE volvió reclamar por el aumento del valor del punto de guardia en el sistema de Salud y convocó para el martes próximo, en Roca, a un plenario provincial para analizar temas relacionados con el área.

La convocatoria será en local de la Asociación Libanesa para definir un plan de acción «en reclamo de una ley de insalubridad, jubilación anticipada, convenio colectivo sectorial y tratar las problemáticas del sector» según indicaron.