Cortan la Ruta 7 en Centenario: tránsito complicado por un reclamo de ATE Salud

La seccional Centenario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició la jornada con una interrupción del tránsito sobre la Ruta Provincial 7. La medida de fuerza fue impulsada en defensa de los trabajadores de salud, quienes presentan una serie de reclamos que incluyen la demanda de «resoluciones de jubilaciones en toda la zona».

La protesta de ATE inició a las 7 en las puertas del hospital de Centenario y desde allí se movilizaron hacia la tercera rotonda ubicada sobre la Ruta 7, donde terminaron por cortar el tránsito.

Reclamo de ATE Salud

El gremio informó a través de una nota que el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo presentó ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia una denuncia donde se explicó que por el conflicto en el área de Centenario, El Chañar y Añelo, se llevaría adelante una medida de fuerza que incluiría «quite colaboración, asamblea permanente y paro sorpresivo» este jueves.

Indicaron que el reclamo deviene de hace tiempo y ante la falta de respuestas decidieron tomar medidas para visibilizar su situación.

Según lo detallado, los motivos del conflicto que impulsan la medida de fuerza son: