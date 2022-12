Cortes en los puentes de Río Negro y en rutas de Neuquén

Este martes es un día de caos, hay paros de distintos sectores y ya comenzaron los cortes de puentes de Río Negro. También hay corte de ruta en Neuquén y Centenario, y posibles manifestaciones por el veredicto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

ATE Río Negro anunció que ya comenzaron los cortes de puentes. Se realizan en el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, en el de Viedma con Carmen de Patagones y el puente del río Ñireco al ingreso de Bariloche. Las marchas son parte del paro de 24 horas que lanzó en respuesta a la convocatoria del Gobierno provincial.

El corte del puente carretero que une Neuquén con Cipolletti es total y el tercer puente está liberado.

El gremio había denunciado una mala liquidación del 10% de aumento que se depositó el 24 de noviembre y Provincia lo llamó a una reunión en Función Pública. Aunque había confirmado su presencia, ATE dio marcha atrás luego de un cruce entre la gobernadora, Arabela Carreras, y el dirigente Rodolfo Aguiar quien consideró que el encuentro no era el ámbito para resolver las demandas de los trabajadores.

Las organizaciones cortan la ruta en tres puntos de Neuquén

Los puentes entre Neuquén y Río Negro también son escenario de un corte por parte de Unidad Piquetera, que reclama por el no pago del plan Potenciar Trabajo, que incluye a 1.350.000 beneficiarios en todo el país.

La convocatoria contempla la participación de varias organizaciones políticas y sociales que concentraron a las 9 y cortan el paso interprovincial, la Ruta 22 a la altura de Plottier y la autovía norte. Desde el Polo Obrero informaron que los cortes serán totales y en tres puntos de la ciudad.

Uno de los puntos donde concentraron es el supermercado Vital, en calle Perticone, entre Aguado y Paimún. Ahora realizan un corte total en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Otro de los puntos donde concentraron fue en la entrada del barrio 2 de mayo, y se movilizaron a la rotonda de Casimiro Gómez y Autovía Norte, donde realizan un corte.

También hay corte en el puente que une Centenario con Cinco Saltos, que realiza el Frente Popular Darío Santillán.

Por último se organizaron en la entrada de Plottier a la altura «del semáforo la esperanza», donde cortan la ruta 22.

Las organizaciones sociales cortan rutas de Neuquén. Foto: Gentileza.

Escuelas, hospitales y organismos públicos afectados por el paro

El paro de ATE afectó el dictado de clases en Río Negro por la falta de porteros y la atención en los organismos públicos, por lo que no se pueden hacer numerosos trámites. Los docentes de Unter no hacen medidas de fuerza, pero observan al pago de salarios de hoy para controlar que no haya descuentos. Si hay alguna irregularidad, harán paro.

Los hospitales también sienten el paro, pero no solo de ATE sino también de Fesprosa, la federación de profesionales de la Salud. En la región, tanto Siprosapune de Neuquén como Asspur de Río Negro son parte de la organización, que lanzó una nueva jornada nacional de lucha.

El veredicto sobre Cristina Fernández

Hoy, alrededor de las 17, se conocerá el veredicto del Tribunal Federal Oral N° 2 sobre la causa conocida como Obra Pública o Vialidad en la que se la acusa a la vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita con malversación de fondos del Estado.

En líneas generales, los dirigentes kirchneristas indicaron que esperarán a conocer el fallo, pero reconocieron que pueden haber manifestaciones. En Buenos Aires, el Miles de Luis D´Elía y otras organizaciones llamaron a una concentración. En la región las convocatorias públicas son para concentrarse en las bases partidarias a esperar el veredicto.