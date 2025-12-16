EANA rechaza el paro de los Controladores Aéreos 

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), rechazó las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) a partir de mañana y que afectarán los vuelos nacionales, regionales e internacionales, durante el mes de diciembre.

“EANA comunica su profundo rechazo ante las inadmisibles medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA. Las mismas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos”, señala un comunicado del organismo difundido hoy y al cual la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

La entidad gremial ha anunciado un cronograma de medidas de fuerza que se extiende durante 5 jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre, con franjas horarias determinadas y que afectan la operación de los vuelos de pasajeros.

“Una vez más la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos y toma medidas que evidencian la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas. El objetivo es evidente y político”, añade el documento.

Remarcan que “también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”.

“Asimismo -agregan- durante el mes de noviembre el gremio también realizó numerosos paros afectando a los vuelos de carga. Además, intentando hacer el mayor daño posible, intentó paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea”.

El comunicado sostiene que “la intencionalidad política y de hacer daño queda expuesta debido a que al inicio de estas medidas de acción gremial se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa, la cual finalizaba recién durante el mes de diciembre”.

Fundamenta que “por consiguiente, esas acciones, al igual que las recientemente anunciadas, resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado”.

Aclara el documento que “si bien el cronograma anunciado dice afectar solo a los despegues de las aeronaves, las acciones no impactan exclusivamente sobre los mismos, sino también sobre todo el itinerario aeronáutico. Es decir, un vuelo que no despega en la franja horaria establecida por el paro, no puede cumplir su arribo previsto, afectando también a su regreso, y de esta manera, impactando sobre todas las operaciones aéreas sucesivas”.

“De este modo, la conducción del sindicato enceguecido con sus objetivos políticos partidarios, decidió ir contra la voluntad del pueblo argentino, privilegiando con mezquindad sus intereses particulares por sobre los del conjunto de los trabajadores de la empresa. En la desesperación por aferrarse a sus privilegios, la casta aeronáutica amenaza otra vez con acciones fuera de tiempo, contexto y razón”, subraya finalmente.

La medida es consecuencia del fracaso en las negociaciones de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con ATEPSA, que denuncia el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de diálogo desde 2024.

El gremio precisó que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado o de búsqueda y salvamento.

El cronograma de paros definido por el sindicato es el siguiente: Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: Afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Por Noticias Argentinas.