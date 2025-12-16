Los gremios municipales de Cipolletti aceptaron por unanimidad la propuesta de Buteler

El Municipio de Cipolletti y los diferentes gremios alcanzaron hoy martes un acuerdo en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes a diciembre de 2025. El encuentro se realizó a las 8:30 en el edificio municipal y contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Gobierno Julio Dijkstra y representantes de los gremios UPCN, ATE, Soyem y Sitramuci.

Según el acta de firma, el Ejecutivo propuso una actualización salarial del 4,8% en los salarios vigentes, que se abonará en los haberes de diciembre. Además, se estableció el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) del segundo semestre del 2025, para el 19 de diciembre y la entrega de un bono extraordinario por única vez de $120mil pesos, que se abonará en conjunto con el salario mensual. La medida alcanza a todos los trabajadores municipales, incluídos los eventuales.

El acuerdo también contempla la entrega de una caja navideña al personal y fija que el pago de los sueldos se realizará el último día hábil del mes. Todos los representantes gremiales aceptaron la propuesta.

A esto se suma la Resolución N° 1646/25 mediante la cual resuelven otorgar asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti. Garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales y la atención a los ciudadanos.

Finalmente, se definió que la próxima paritaria tendrá lugar a mediados de febrero de 2026.

Paritarias en Cipolletti: «Es la primera vez que estan en el mismo rango de derechos que el planta permanente»

En comunición con Diario RÍO NEGRO, el Secretario General de SITRAMUCI, Omar Meza valoró positivamente el acuerdo alcanzado: «desde la conducción de SITRAMUCI lo vemos muy positivo. Entendemos que los trabajadores necesitan en estos tiempos complicados de estos gestos que ha hecho la Municipalidad hacia los trabajadores. Entendemos que ayuda a paliar la situación que se está viviendo a nivel país».

Además agregó que «el tema del bono y la caja, la verdad que ha sido acertado teniendo en cuenta que es un año difícil. La verdad ha sido un gesto importante del intendente hacia los trabajadores municipales.»

En diálogo con este medio Elio Vega, Secretario de ATE Cipolletti expresó: «Nosotros seguíamos sosteniendo que había que dar una mirada hacia adentro desde del Municipio, hacia los trabajadores, aquellos que todos los días llevan adelante las tareas. Y era algo que no veíamos en las paritarias anteriores».

El referente reflexionó que «el diálogo también es el camino para que el otro pueda ver aquella realidad que uno mira», y destacó que «esta vez se logró, que desde el ejecutivo se mirara hacia dentro y reconocieran las tareas de aquellos que hacen grande cada día al muncipio», haciendo refrencia a las cajas navideñas, «que hace mucho no se daban» y al «bono para reconocer las tareas».

Además resaltó: «es la primera vez que a los eventuales se les da el mismo trato que a los empleados de planta permanente, es la primera vez que cobran este bono», subrayando que el año pasado el SAC no fue recibido por los eventuales. «Es la primera vez que estan en el mismo rango de derechos que el planta permanente», remarcó.