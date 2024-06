El Gobierno de Río Negro convocó a todos a paritarias, menos a Unter que este miércoles para

El gobierno de Río Negro dejó en claro, con las convocatorias a paritarias y mesa de negociación con los gremios estatales para hoy, que a partir de ahora el trato con la Unter es diferencial mientras mantenga su plan de lucha y realice medidas de fuerza como el paro de 24 horas previsto para este miércoles.

Ayer la Provincia notificó primero a ATE y UPCN la citación para retomar la paritaria en la Función Pública hoy a las 10:30. Luego se conoció que también a Asspur invitó a su Mesa de Salud para las 13 en el mismo espacio. Pero a la Unter solo le llegó una advertencia de que se controlará la asistencia laboral en la jornada de paro para aplicar descuentos a quienes no asistan a trabajar.

El sindicato criticó que el gobierno de Alberto Weretilneck apela a “viejas recetas persecutorias”, como la que estableció el año pasado la exgobernadora Arabela Carreras, al lanzar la aplicación a través de la página web del ministerio de Educación que llamó “¡Quiero informar que estoy presente!” para que los propios docentes justifiquen su asistencia a las escuelas. Esa modalidad virtual voluntaria estará disponible desde la 0 hasta la medianoche únicamente.

Unter denominó el sistema como el “botón delator” y ratificó que los trabajadores de la educación harán uso de su derecho a huelga en rechazo a la falta de una oferta salarial superadora a la suma fija propuesta la semana anterior (que tiene una escala de 60.000 a 90.000 pesos en junio y la misma suma en julio según antigüedad) y en reclamo a los 30.000 pesos del acuerdo de noviembre de 2023 que todavía no pasaron al básico.

La Provincia advirtió que ese espacio para informar la asistencia tiene “la intención de no afectar la liquidación salarial” y se aplica ante la “determinación de no abonar los días no trabajados” por lo que los docentes que cumplan con su tarea frente al aula deben informar. Llamativamente también deberán notificar en el sistema los docentes que hoy no tengan carga horaria.

También se estableció que los docentes que trabajaron el viernes 14, en el primer día de paro de este plan de lucha, deberán presentar en las Unidades de Gestión la certificación de presencialidad.

Sin paritarias y después del paro de hoy, el gremio tiene previsto el próximo martes un Congreso en Villa Regina para analizar los pasos a seguir.

En tanto, ATE, UPCN y Asspur, que rechazaron la última propuesta salarial al igual que Unter pero no realizaron medidas de fuerza, volverán a sentarse hoy con las autoridades del Gobierno con expectativas de escuchar una propuesta superadora a las sumas fijas presentadas la semana pasada para el bimestre junio-julio con escalas de entre 50.000 y 70.000 pesos por trabajador cada mes.