Paro de Unter en Río Negro: el Gobierno quiere que los docentes informen si trabajan

El gobierno de Alberto Weretilneck reedita un sistema utilizado el año pasado por su antecesora Arabela Carreras para que los docentes que este miércoles 19 no adhieran al paro convocado por Unter informen su asistencia en una plataforma digital.

Unter ratificó el paro de 24 horas convocado para este miércoles en rechazo a la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial, luego del rechazo de la última oferta salarial de sumas fijas, y en este contexto el Gobierno lanzó la aplicación llamada «¡Quiero informar que estoy presente!» para notificar la asistencia.

La Provincia decidió hoy convocar a los gremios ATE y UPCN a la Mesa de la Función Pública, pero hasta ahora no incluyó a la Unter.

Como contrapartida, el Gobierno difundió que los docentes deben informar su asistencia laboral el día de paro «con la intención de no afectar la liquidación salarial y de acuerdo a la determinación de no abonar los días no trabajados, las y los docentes podrán informar la asistencia a su jornada laboral», a través de la web oficial del ministerio de Educación y Derechos Humanos.



Según la información oficial, «en función de no afectar la liquidación salarial» la Provincia activó la aplicación «¡Quiero informar que estoy presente!» en el módulo de “Trámites y Consultas” de la página web el Ministerio de Educación y Derechos Humanos habilitó (www.educacion.rionegro.gov.ar)

En este sistema, los docentes «deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado», aclaró al Provincia.

El Gobierno indicó que esta alternativa es «voluntaria», pero si los docentes que trabajen no informan podrían ver afectadas sus liquidaciones con descuentos.

Para realizar el trámite se debe generar un usuario y clave. Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla.

La aplicación estará habilitada desde las 0 del miércoles 19 para informar su asistencia. El plazo para que informe su asistencia al lugar de trabajo se extenderá hasta las 23:59 del mismo día.

Respecto al paro que ya se concretó el viernes pasado, la Provincia instruyó que los docentes deberán presentar en las Unidades de Gestión la certificación de presencialidad.