El Gobierno reabre la negociación salarial con ATE y UPCN: el encuentro será este 6 de marzo 2026

Nación reabre la negociación salarial para la Administración Pública Nacional. La convocatoria fue dirigida a los dirigentes de los gremios ATE y UPCN. Se prevé que la reunión se realice este viernes 6 de marzo en la Secretaría de Trabajo.

Paritarias: Nación se reúne con ATE y UPCN

El Estado nacional citó a Andrés Rodríguez (UPCN) y a Rodolfo Aguiar (ATE) por ser líderes de los dos sindicatos que nuclean a la mayoría de personal del sector público. Está previsto que la reunión que se llevará a cabo en la ciudad capital inicie a las 14.

La convocatoria se produce luego del cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025. En aquel entonces los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter se sector patronal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclama una recomposición salarial del orden del 45% para «recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei». El sindicato manifestó a través de sus redes sociales, su malestar por la situación salarial actual y exigió, además, una «suma fija de 4.000.000 de pesos» por única vez para compensar lo perdido.

«En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales», aseguró Aguiar, titular de ATE Nacional, y afirmó: «Este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales».