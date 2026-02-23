¿Chau al calor en el Alto Valle? Lunes con vientos fuertes y 35° en la previa a una semana fresca

El lunes 23 de febrero se presenta como una jornada de contrastes severos en el norte de la Patagonia.

Los habitantes de Neuquén y Río Negro transitan lo que podría ser uno de los últimos picos de calor extremo de la temporada, pero con la mirada puesta en el reloj: la atmósfera prepara un cambio de escenario rotundo para las próximas horas.

Con una máxima que alcanzará los 35°C durante la tarde, el ambiente se mantendrá sofocante y seco.

Sin embargo, este calor funcionará como la antesala de un frente frío que «limpiará» la región hacia el final del día. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire del sudoeste provocará que las condiciones se tornen complejas hacia la noche, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.

Martes 24: el alivio llega con un descenso de temperatura

Lo más destacado del pronóstico es el «quiebre» que se producirá mañana. Quienes hoy sufren el calor encontrarán un respiro inesperado al inicio de la jornada laboral del martes: