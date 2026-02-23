¿Chau al calor en el Alto Valle? Lunes con vientos fuertes y 35° en la previa a una semana fresca
El verano se despide con furia este lunes 23 de febrero. Mientras el Alto Valle arde bajo un sol radiante, el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC advierten por un cambio drástico: ráfagas intensas durante la noche y un descenso de 16 grados para mañana martes.
El lunes 23 de febrero se presenta como una jornada de contrastes severos en el norte de la Patagonia.
Los habitantes de Neuquén y Río Negro transitan lo que podría ser uno de los últimos picos de calor extremo de la temporada, pero con la mirada puesta en el reloj: la atmósfera prepara un cambio de escenario rotundo para las próximas horas.
Con una máxima que alcanzará los 35°C durante la tarde, el ambiente se mantendrá sofocante y seco.
Sin embargo, este calor funcionará como la antesala de un frente frío que «limpiará» la región hacia el final del día. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire del sudoeste provocará que las condiciones se tornen complejas hacia la noche, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.
Martes 24: el alivio llega con un descenso de temperatura
Lo más destacado del pronóstico es el «quiebre» que se producirá mañana. Quienes hoy sufren el calor encontrarán un respiro inesperado al inicio de la jornada laboral del martes:
- Desplome térmico: La temperatura máxima caerá de los 35°C de hoy a solo 24°C mañana.
- Mínima otoñal: Durante la noche del martes, el termómetro podría descender hasta los 7°C, marcando una de las marcas más bajas en lo que va del mes.
- Viento en calma: Tras las ráfagas intensas de esta noche, el martes el viento comenzará a ceder, situándose en ráfagas más moderadas de 43 km/h.
