Las maestras de Vaca Muerta otra vez se quedaron sin transporte

Las maestras de Vaca Muerta se volvieron a quedar sin transporte. Esta vez, aseguran que el corte afecta a todas porque directamente se suspendió el servicio de la camioneta que las trasladaba y que usaban más del 80% de las docentes que dan clases en Añelo y San Patricio del Chañar.

Desde la seccional ATEN de Chañar organizaron esta mañana un «cartelazo» a la vera de la Ruta 7, en Centenario, sobre la tercera rotonda. La secretaria general, Cecilia Cacter, aclaró que no tienen pensado cortar el tránsito, pero sí quieren que la comunidad conozca la dificultad que están atravesando, teniendo en cuenta que ya comenzó la actividad presencial, por ejemplo, con exámenes en los secundarios.

«Sufrimos muchos abusos haciendo dedo, hay compañeras que se han tenido que tirar de autos en movimiento», resaltó Cacter para mostrar la importancia que tiene el transporte para las trabajadoras.

La dirigente explicó que ayer, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), les informaron que habían suspendido el servicio porque buscaban resolver el traslado a través del transporte público, con una tarjeta que le darían a cada docente, pero aún no tenían certezas.

Cacter cuestionó que los transportes públicos no garantizan los horarios de llegada a las escuelas: «son horarios irreales, nos dicen que en una hora podemos estar en Chañar saliendo desde el Parque Central». Además, puntualizó en que esto les impedirá cumplir con su responsabilidad civil, firmada en una declaración jurada, de recibir a los estudiantes que llegan a las instituciones antes del horario de inicio de clases por el transporte o porque sus familias trabajan.

La secretaria general también cuestionó que no se garantiza la seguridad de las trabajadoras por el mal estado de las unidades y preguntó: ¿Qué va a pasar con los niños que ya estén en la escuela cuando la docente no llegue porque el colectivo se rompió o no había lugar para que suban?».