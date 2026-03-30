Levantan el paro que afectaba las clases en Neuquén: el acuerdo que firmaron ATE y el Gobierno

Luego de un encuentro con el Gobierno provincial, ATE anunció el levantamiento de las medidas de fuerza que afectaban el dictado de clases este lunes en diferentes escuelas de Neuquén.

El gremio había llamado a un paro por tiempo indeterminado a partir de hoy por un reclamo de los auxiliares de servicio y los trabajadores que se encuentran bajo su representación en el ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE).

ATE levantó el paro en Neuquén: la confirmación de Carlos Quintriqueo

El secretario general de la entidad, Carlos Quintriqueo, confirmó en comunicación con RÍO NEGRO RADIO la firma de un acuerdo con el Ejecutivo, que estuvo representado en la reunión por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano.

Entre los puntos que desataron el conflicto, desde ATE mencionaron los haberes sin liquidar y la falta de pago de la «promoción horizontal», un ítem salarial que se acordó en la paritaria del año pasado, debía abonarse en enero y hasta el momento no se depositó.

A lo anterior, se sumó una repetida denuncia contra el área de Medicina Laboral, a la que acusaron de dar de baja certificados de empleados aunque no estén en condiciones de volver a sus puestos de trabajo.

El gremio apuntó contra la suspensión de licencias de agentes con enfermedades crónicas e incluso terminales, aún cuando el tiempo de reposo recomendado no había llegado a su fin.

Pasado el fin de semana, el Gobierno decidió convocar a la conducción de ATE para este lunes a las 9, reunión tras la cual se conoció la firma de un acta acuerdo.

Qué dice el acuerdo entre el Gobierno y ATE

En ese escrito las autoridades se comprometieron a «relevar y verificar» las situaciones individuales informadas por la falta de liquidación de haberes, respetando «un plazo de setenta y dos horas» desde la suscripción del entendimiento.

Por otra parte, anunciaron que los saldos de la promoción horizontal «serán liquidados por planilla complementaria en el menor plazo administrativo«.

Quintriqueo explicó que, de no haber inconvenientes, el pago debería hacerse «entre el miércoles y el jueves» de esta semana.

Respecto a los planteos contra la Junta Médica, el secretario general precisó que el Gobierno hará una nueva evaluación, con el objetivo de revisar los casos que se habían dado de alta sin corresponder y darles una resolución.

Además, los representantes provinciales informaron que ya está disponible la plataforma SISO, que permite cargar los certificados médicos de forma online. La adecuación de este sistema será analizada el próximo martes 7 de abril.

Finalmente, las partes acordaron mantener «abierto el diálogo» y encontrarse una vez más el jueves 9. El objetivo será «evaluar el grado de avance y cumplimiento de los compromisos asumidos», se aclaró en el acta.

De acuerdo a Quintriqueo, la huelga se levantaría a partir del mediodía, dejando al turno tarde en condiciones de normalidad para el dictado de clases.