Rolando Figueroa crea sus primeros bonos: por decreto, autorizan los TIPDeN por hasta 500 millones de dólares

El gobernador Rolando Figueroa autorizó la creación de un programa de títulos internacionales para emitir deuda por hasta 500 millones de dólares, con un plazo máximo de 15 años. Se trata de un crédito que tiene autorización de la Legislatura desde el 2024, pero que todavía no fue utilizado.

Por lo menos el 70% del monto deberá ser utilizado para obra pública, mientras que el 30% restante podrá aplicarse a la amortización de deuda pública. Desde que asumió esta gestión, en diciembre de 2023, no acudió en ningún momento a la emisión de endeudamiento para refinanciar vencimientos: solo accedió a financiamiento de organismos internacionales como el BID y la CAF para proyectos de infraestructura.

El gobierno busca ahora tener una herramienta lista en el caso de que las condiciones en el mercado internacional sean favorables.

A través del decreto 419, publicado el viernes en el Boletín Oficial y firmado en acuerdo general de ministros, la provincia creó el «Programa para el Financiamiento de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén» mediante el cual se emitirán títulos públicos por hasta un monto total en circulación de 500 millones de dólares para ser colocados, mediante oferta pública, en el mercado de capitales local y/o internacional.

En este contexto, aprobó el lanzamiento de los Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén (TIPDeN), que podrán ser emitidos con o sin garantía y habilitarán también el canje para los actuales tenedores de deuda provincial.

Según establece el decreto, podrán ser emitidos en una o más series y/o clases, con posibilidad de realizar su reapertura.

Los TIPDeN tendrán vencimientos de hasta 15 años desde la fecha de emisión y devengarán intereses a tasa fija o variable, conforme lo determine oportunamente la autoridad de aplicación que será el ministerio de Economía. Cada serie y/o clase de los TIPDeN no podrá superar en 5 puntos porcentuales anuales la tasa que rindan los títulos comparables emitidos por el Estado Nacional en condiciones similares, se indicó.

Los bonos se emitirán en dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas.

«Lo que necesitemos»

La autorización para emitir deuda por hasta 500 millones de dólares la aprobó la Legislatura, por mayoría, en abril del 2024. «No necesariamente vamos a salir al mercado por el monto total, sino sobre lo que necesitemos», dijo en ese momento el ministro de Economía, Guillermo Koenig, quien prometió que no se usará el crédito de forma «irracional».

El año pasado, esa ley volvió a la Legislatura, que debió sancionar una suerte de «aclaratoria» para habilitar que los 500 millones de dólares puedan ser utilizados a través de cualquiera de las operaciones vinculadas a la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones de mediano y largo plazo contempladas en la ley 2141 de Administración Financiera y Control de la provincia.