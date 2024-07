Los instructores de esquí del cerro Chapelco exigen un acuerdo salarial y advierten una medida de fuerza

La discusión paritaria llegó hasta el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. Desde la Asociación de Instructores enviaron un comunicado este lunes donde explicitaron su pedido por mejoras salariales. No descartan tomar una eventual medida de fuerza.

En concreto, el malestar se dirige hacia la empresa Nieves del Chapelco, que es la empresa gerenciadora de Chapelco Ski Resort desde el año 2008.

«Esta situación genera preocupación entre los trabajadores, quienes dedican su tiempo y esfuerzo a enseñar a los visitantes a disfrutar de las pistas de nieve de manera segura y divertida. Sin embargo, la falta de un salario justo y acorde a sus responsabilidades pone en riesgo su bienestar económico y laboral«, aseguraron en un escrito difundido a través de la prensa.

El reclamo principal se debe a la falta de una «reconocimiento» al trabajo de los instructores y a la necesidad de que se otorguen «condiciones laborales adecuadas» para desempeñar sus tareas.

«Esperamos que ambas partes puedan llegar a un acuerdo pronto y que los instructores de Chapelco reciban el trato justo que merecen por su arduo trabajo y dedicación«, concluyeron en el comunicado.

Representantes de la agrupación dialogaron con Diario RÍO NEGRO. Argumentaron que existen presuntas «irregularidades en el convenio» de trabajo. Además, precisaron que en años anteriores los instructores ganaban «un porcentaje de lo que ganaba la empresa». Sin embargo, aseguran que las condiciones son cada vez «peores».

«Antes un instructor nivel 1 —recién ingresante a la profesión— ganaba un 25 porciento del valor de la hora cobrada por la empresa. Ahora no llega un 13 por ciento de la hora. Los más antiguos estamos ganando lo que cobraba un nivel 1 en aquel momento«, expresaron. El valor por hora de la escuela de esquí ronda los 133 mil pesos, aproximadamente.

«Todos los años nos encontramos con la misma situación: no sabemos cuánto vamos a cobrar. Este año empezó antes la temporada y pedimos de antemano poder dialogar, pero todavía no sabemos cuánto nos van a pagar. Pretendemos que si ellos tienen un precio internacional para la hora, que nos paguen a precio internacional. Nosotros tenemos un gasto en equipos muy por arriba de la media de cualquier trabajador«, aseveraron.

Desde la Asociación de Instructores de Chapelco no descartan un eventual paro, en caso de no llegar a un acuerdo. Sin embargo, todavía no hay precisiones al respecto.

Los instructores del cerro Chapelco exigen un acuerdo salarial: cuál fue el ofrecimiento realizado

Según relató una fuente que conoce los pormenores de la negociación, en la previa de la temporada se realizó una propuesta inicial, señalada como «superadora». «En 18 años se ha evolucionado mucho en el vínculo laboral entre las partes y se ha llevado el diálogo a un mejor ámbito en cada temporada. Ahora nuevamente se genera una situación tensa con una postura extrema e intransigente«, detallaron.

La última propuesta acercada hacia los instructores consistió en una actualización según el IPC interanual (Índice de Precios al Consumidores). Incluso, aseguran que la propuesta «supera en más de un 20% a los valores de hora de los demás centros de esquí de la Argentina».

Según precisó la fuente consultada, los instructores, por su vínculo con la empresa poseen beneficios, tales como: pases gratis para familiares directos del instructor, beneficios para la compra de equipos, pago de horas en caso de enfermedad, pago de horas los días francos, totalidad del sueldo en recibo, cobertura en caso de accidente y garantía de sueldos mediante ART.