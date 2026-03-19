Múltiples demandas en Parques Nacionales en Bariloche: “Es un barco a la deriva”

“Parques es un barco a la deriva”, sentenció el colectivo de trabajadores de distintas dependencias de la Administración de Parques Nacionales en Bariloche y el parque nacional Nahuel Huapi que exhibieron hoy una serie de problemáticas desde laborales, operativas y salariales que afectan al organismo que se ocupa de la conservación.

Con carteles visibilizando distintas problemáticas, entre ellas reclamo por aumento salarial, en defensa de la conservación y en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, trabajadores agremiados o no, se unieron para visibilizar una compleja situación que se vive en el interior del organismo nacional y que concluye en que “Parques va entrando en terapia intensiva”.

En un documento conjunto que leyó el delegado de ATE Marcelo Rojas, los trabajadores expusieron que en los últimos dos años se perdió un 20% del personal de Parques en distintas sedes de Bariloche por “despidos, retiros, jubilaciones y más complejo aún por renuncias ante la falta de recomposición salarial. El personal calificado busca otros trabajos y los guardaparques optan por el retiro en lugar de la continuidad”, señalaron.

Marcelo Rojas, delegado de ATE en Parques Nacionales expuso las problemáticas del organismo nacional. Foto: Chino Leiva

En materia salarial apuntaron una pérdida del poder adquisitivo del 40% y además que los brigadistas que combatieron incendios forestales todo el verano aún reclaman un aumento.

“Profesionales y administrativos de sobrada experiencia hacen de Uber después de la oficina o venden comida a sus compañeros para subsistir”, indicaron en el documento que advierte una problemática mayor ahora con un esquema de retiros voluntarios alentado por el organismo nacional que llevará a la pérdida de trabajadores con experiencia y sin garantía de reposición de agentes.

Múltiples reclamos de los trabajadores de Parques Nacionales en Bariloche. Foto: Chino Leiva

También denunciaron que hay una situación de “acefalía sin precedentes” porque aún a dos años de iniciado el nuevo gobierno de Javier Milei hay intendentes, direcciones y coordinaciones en todo el país sin jefes, incluso en Bariloche la “intendencia es dirigida a la distancia”, aludiendo a una ausencia territorial del titular del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu; y hay “jefatura sin jefes”, como la dirección regional Patagonia Norte que es el área encargada del asesoramiento técnico en materia de conservación ambiental a las áreas protegidas de toda la región.

Trabajadores de Parques Nacionales en Bariloche enumeraron una compleja situación interna en el organismo. Foto: Chino Leiva

“No hay claridad en la línea de acción a seguir. No hay priorización para abordar las innumerables tramitaciones que nos llegan día a día. No alcanza el personal para abordar las tareas y para tener presencia en el territorio”, denunciaron para ejemplificar cómo se traduce la situación del personal y las jefaturas.

La situación de Parques Nacionales, que calificaron como parte de una política de “vaciamiento” se replica en otros organismos nacionales, según señalaron los trabajadores que además cuestionaron el freno a la formación de guardaparques en Embalse, Córdoba.

Postura de rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

En sus reclamos sumaron el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y la defensa a la conservación ambiental, por eso este jueves participará una delegación de trabajadores en la audiencia pública por la Ley de Glaciares que se organiza en Bariloche.

“El proyecto de modificación presentado significa un gran retroceso en materia de cuidado y protección de los recursos hídricos del país. El gobierno nacional, junto a sus aliados provinciales, ponen sobre la mesa una falsa discusión: minería ¿sí o no? Y federalismo ¿sí o no?, según el relato” y señalaron que el rechazo “implica mantener la protección sobre el 1% de la superficie de la cordillera de los Andes, sectores identificados como áreas glaciares y periglaciares” que ya están catalogados en un inventario oficial.