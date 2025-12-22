Municipales de Bariloche esperan con medidas la definición de un bono de fin de año

Los trabajadores municipales de Bariloche nucleados en el gremio Soyem aguardan en asamblea una definición del gobierno local respecto de su pedido de un bono de fin de año de 500.000 pesos y una suma fija de otros 500.000 pesos. El Ejecutivo anticipó que habrá algún ofrecimiento.

El reclamo del Soyem lleva diez días, con varias conversaciones y cruces de notas a través de la secretaría de Trabajo, pero hasta este lunes sigue sin solución.

Fuentes del gobierno de Walter Cortés indicaron a RÍO NEGRO que se analiza un ofrecimiento de bono de fin de año pero no está claro el monto y podría no cumplir la demanda del sindicato. Aparentemente la mayor diferencia con el pedido gremial está en la suma fija que solicitan pase al básico con los haberes de enero y febrero.

Soyem la semana pasada realizó una multitudinaria asamblea en el Centro Cívico y se manifestó el miércoles y jueves, cuando decidió nuevas acciones para esta semana. Por eso este lunes, la dirigencia mantiene abierta una asamblea en la secretaría de Hacienda y prevé mañana martes 23 realizar una retención de servicios de 8 a 11, si no hay respuesta.

Desde el sindicato indicaron que esta mañana el Ejecutivo pidió «más tiempo» para elaborar una propuesta formal.

Los municipales cuestionan que la plata política se duplicó los salarios con una ordenanza votada sin debate a fines de noviembre y esa medida ya rige desde diciembre con 146 beneficiarios directos. En asamblea decidieron pedir que se derogue esa modificación de la normativa que fue votada por unanimidad por todos los bloques políticos del Concejo Deliberante.