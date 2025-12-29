Nelson Rasini ganó por tercera vez las elecciones del gremio de los gastronómicos de Bariloche

Nelson Rasini (derecha) junto a Ovidio Zúñiga, histórico dirigente de los gastronómicos, celebran en triunfo en Uthgra Bariloche. gentileza

El secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, se impuso por una amplia mayoría en las elecciones del sindicato gastronómico y fue re-reelecto para continuar al frente de uno de los gremios privados más grandes de la ciudad.

Las elecciones se realizaron este lunes, luego de la intervención judicial y suspensión por un litigio nacional, que finalmente se destrabó con la fijación de la nueva fecha.

El oficialismo local con la lista Blanca se impuso en la totalidad de las 18 mesas, incluyendo Bariloche, hotel Llao Llao, San Martín de los Andes, Villa la Angostura y El Bolsón.

Cosechó 992 votos y la lista Roja que lideraba la exsecretaria general Rosa Negrón obtuvo 260. La participación fue escasa en relación a la magnitud del sindicato que tiene alrededor de 8.000 afiliados.

La compulsa entre Rasini y Negrón ya se produjo en 2017 y en 2021, en todas con triunfo para el referente que tiene el respaldo del histórico dirigente gastronómico Ovidio Zúñiga, quien es asesor de la comisión directiva actual.

Según informó el sector oficialista, en Villa la Angostura, la lista Blanca ganó 100 a 4; en El Bolsón se impuso por 77 votos a 6; y en San Martín de Los Andes la diferencia fue de 56 contra 7 votos de la lista opositora.

“Hoy ganaron los trabajadores gastronómicos, los más importantes. Nuestro lineamientos es pregonar con el trabajo y el esfuerzo, que los empresarios entiendan que no pueden avanzar sobre los derechos de los trabajadores”, dijo Rasini al conocer el resultado y celebró junto a Zúñiga en la sede gremial.

Las autoridades reelectas asumirán el próximo lunes 5 de enero y tendrán mandato hasta el 15 de diciembre de 2029.