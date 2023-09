Neuquén y un caos de tránsito: tres marchas para el miércoles

Este miércoles se organizaron tres marchas en Neuquén que conllevan un caos de tránsito. Se concentran en la zona céntrica y en la del alto, un punto que no suele registrar tantas manifestaciones. Esto viene acompañado del segundo día de paro de los trabajadores de hospitales que están agrupados en ATE.

Esta mañana, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO, que la marcha se convocó desde las 9.30, en la sede del sindicato (Yrigoyen 554).

El destino final es la Casa de Gobierno, para reclamar que se reanude la paritaria de Salud, que, según el dirigente, está paralizada desde hace un mes.

El análisis de Quintriqueo es que los ministerios frenan sus tareas por la transición con el gobierno de Rolando Figueroa, cuando no está justificado porque sus demandas no están vinculadas de forma directa al presupuesto.

Esta semana, ATE, además de protestar por Salud, mantuvo el paro de los Registros Civiles y mañana habrá paro de las comisiones de fomento para reclamar que sus trabajadores sean incorporados en el convenio colectivo general de trabajo.

Además de ATE, el Sindicato de la Actividad Privada (SIAP) se moviliza hoy, a las 10.30, a Casa de Gobierno. Los tercerizados siguen de paro en hospitales y centros de Salud, reclamando que el ministerio que contrató a las empresas intervenga por incumplimientos. Detallaron que no todas pagan el plus y que no está garantizada la continuidad laboral.

La tercera protesta es la de los trabajadores de Cerámica Neuquén a las 10, frente a la sede de Trabajo ubicada en Avenida del Trabajador 650, en contra del remate, después de haber acordado con la cooperativa de servicios públicos Calf que se reconecte el suministro eléctrico.

Indicaron que la fecha de remate es el 27 de octubre, y se preparan para enfrentarlo. «Queremos que se suscriba el preacuerdo entre las partes, que incluye a los ex dueños, que da una respuesta a todas las partes y permite sostener la fábrica funcionando y los 80 puestos de trabajo», sostuvieron.

Escuchá a Carlos Quintriqueo en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).