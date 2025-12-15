Paritarias en Cipolletti: Buteler presentó propuesta salarial, bono y cronograma de pagos

La mesa paritaria de diciembre se reunió este lunes en el edificio municipal de Cipolletti, en una instancia clave para cerrar el año salarial del personal comunal. El encuentro contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Gobierno Julio Dijkstra y representantes de los gremios UPCN, ATE, Soyem y Sitramuci.

Durante la reunión el Ejecutivo municipal expuso una propuesta que combina actualización salarial, pagos extraordinarios y definiciones sobre el calendario de haberes.

Uno de los ejes centrales fue la actualización del 4,8% sobre los salarios, que impactará en los haberes correspondientes a diciembre. A ese incremento se suma la confirmación de fechas para el pago del Sueldo Anual Complementario del segundo semestre y del salario mensual, que se abonarán antes de fin de mes.

La propuesta también incorpora un bono extraordinario por única vez de $120.000, que será liquidado junto con el sueldo, además de la entrega de la Caja Navideña al conjunto de los trabajadores municipales, como parte de los beneficios previstos para el cierre del año.

Tras la exposición, los representantes sindicales señalaron que la oferta será evaluada en el ámbito interno de cada organización. La negociación continuará este martes por la mañana, cuando las partes volverán a encontrarse para definir si hay acuerdo o planteos a revisar.

Loteo social para trabajadores municipales en Cipolletti

En paralelo a la discusión salarial, el Ejecutivo informó avances en una agenda de mediano plazo vinculada al acceso a la tierra para empleados municipales. Según se explicó, se formalizó el trabajo conjunto con los sindicatos para impulsar un loteo destinado al personal comunal.

Desde el municipio destacaron que el esquema apunta a ordenar los criterios de adjudicación mediante ordenanzas y resoluciones específicas. El intendente Buteler subrayó que la propuesta salarial y los avances institucionales se sostienen en una administración cuidadosa de los recursos, con el objetivo de acompañar a los trabajadores y atender demandas estructurales como la habitacional.

«Arrancamos el lunes con paritarias, hicimos un ofrecimiento que, gracias a la austeridad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos de los contribuyentes vamos a terminar el año seguramente con paz social y una buena relación con los trabajadores del Estado», afirmó el jefe comunal en sus redes sociales.