Paritarias en Cipolletti: el municipio cerró acuerdo con el respaldo parcial de los gremios

El Ejecutivo municipal de Cipolletti cerró un nuevo acuerdo paritario con parte de los gremios que representan a los trabajadores municipales, tras varios días de negociación. La resolución contempla un incremento salarial del 4% sobre los haberes básicos de septiembre y un beneficio adicional para los empleados que conducen vehículos oficiales: el Municipio se hará cargo del costo de tramitación y renovación de las licencias profesionales.



El encuentro se realizó este jueves y fue encabezado por el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping. Participaron representantes de los gremios UPCN, ATE, Soyem y Sitramuci, en continuidad con las mesas paritarias desarrolladas durante esta semana.

Durante la reunión, la municipalidad ofreció un aumento del 4% sobre los básicos del mes de septiembre, por lo que se verá reflejado en los haberes de octubre.

En el marco de las negociaciones, el intendente Rodrigo Buteler confirmó que el Municipio financiará los costos de gestión y renovación de las licencias de conducir profesionales para los agentes que, por su labor, deban manejar vehículos municipales de transporte de pasajeros, camiones, maquinaria pesada o unidades de gran porte.

Además, se estableció que los trabajadores que hayan tramitado o renovado su licencia profesional desde marzo de este año recibirán el reintegro de los gastos, siempre que efectivamente cumplan funciones como choferes y cuenten con la certificación correspondiente.

Según indicó el municipio, los gremios UPCN y SITRAMUCI manifestaron su conformidad con la propuesta y la aceptaron en todos sus términos, mientras que ATE y SOYEM adelantaron su rechazo, abriendo un nuevo capítulo en las negociaciones.

Se resolvió retomar las paritarias en la primera quincena de diciembre, con el objetivo de revisar la evolución de los salarios frente al cierre del año.

ATE y Soyem rechazaron el aumento salarial ofrecido por el municipio de Cipolletti

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial al considerarla insuficiente y anunció medidas de fuerza. Según informaron a través de sus redes sociales, la decisión fue adoptada por unanimidad en asamblea, e incluye un plan de protestas que se comunicará progresivamente.

“Nos encontramos con un Ejecutivo negado a mejorar la oferta anterior y a considerar cada una de nuestras demandas”, expresó Paola Suárez, secretaria general de la seccional Alto Valle Oeste de ATE.

Suárez recordó que la Municipalidad, a través de la Secretaría de Hacienda, se había comprometido a reconocer los puntos perdidos por inflación durante la actual gestión, pero eso “tampoco ocurrió”.

Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) también rechazó el ofrecimiento del 4% y difundió un comunicado en el que manifestó su malestar por la falta de avances en otros reclamos históricos.

Entre los puntos no contemplados, el gremio enumeró la ausencia de recomposición salarial real, pase a planta permanente, recategorizaciones, mejoras para quienes están próximos a jubilarse, reconocimiento del Día del Empleado Municipal y el pago correcto por título secundario.

“Comenzamos con recorridas en los sectores de trabajo en el marco de la declaración de alerta, movilización y asamblea permanente”, informaron desde el sindicato.

Ambas organizaciones sindicales adelantaron que mantendrán su estado de movilización y reclamo activo, mientras esperan una nueva convocatoria del Ejecutivo municipal para continuar las negociaciones.