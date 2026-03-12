Paro de ATE en aeropuertos: el cronograma que podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció otro paro nacional en todos los aeropuertos del país para la próxima semana. Se trata de una medida de fuerza que amenaza con paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas y generar cancelaciones masivas de vuelos.

Paro nacional en aeropuertos: ATE denuncia incumplimiento salarial

El conflicto se originó tras la denuncia del sindicato sobre el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado y la falta de pago de los haberes correspondientes a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El gremio remarcó en un comunicado: «La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial». Y también manifestó en sus redes sociales que «el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC».

Por otra parte se aclaró que la medida será limitado en los sectores definidos como críticos para la seguridad y la salud pública. Los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos continuarán con sus funciones habituales durante los paros.

El cronograma de paros que podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos

ATE reiteró que la medida se realizará tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza (EZE) como en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) por lo que se esperan demoras y reprogramaciones.

En este sentido detalló que la protesta que involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tendrá lugar entre el 18 y el 24 de marzo. De acuerdo al anuncio, el paro afectará los siguientes días:

Miércoles 18 de marzo

Jueves 19 de marzo

Viernes 20 de marzo

Sábado 23 de marzo

Domingo 24 de marzo

La suspensión se dividirá en dos intervalos, de 9 a 12 y de 17 a 20. En estas franjas horarias no se realizarán tareas habituales.