Paro de controladores aéreos: anunciaron los días de protestas en noviembre, ¿afecta los vuelos a Neuquén y Río Negro?

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos durante el mes de noviembre. Existen probabilidades de que se compliquen los vuelos en Neuquén y Río Negro.

El gremio lanzó un cronograma de paro que se extenderá a lo largo de nueve jornadas entre el 3 y el 30 de noviembre. Según lo informado, se harán paros con franjas de ocho horas de duración que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Desde Atepsa indicaron que a partir del lunes 3 de noviembre buscarán paralizar toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio que son fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El sindicato señaló que la medida se tomó debido «al incumplimiento de acuerdos laborales», especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial.

Cronograma del paro de controladores aéreos: días y horarios

El cronograma del paro de controladores aéreos afectará nueve jornadas nocturnas entre el 3 y el 30 de noviembre. Se garantizarán solo vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamiento.

Lunes 3 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Domingo 9 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Domingo 30 de noviembre.

Atepsa indicó que las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta a sus reclamos.

Paro de controladores: el comunicado de EANA

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se refirieron al paro como medidas «ilegitimas» y argumentaron que los dichos del sindicato sobre el no cumplimiento del acuerdo paritario «es falso». «El mismo se encuentra actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre», aclararon.

La empresa criticó la iniciativa de Atepsa y señaló: «Además de la afectación sobre los vuelos de carga, ATEPSA anunció que pretende paralizar, a partir del 3 de noviembre, todo tipo de instrucción y capacitación del personal de EANA, como así también todas las comisiones de servicio, las cuales son fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea».

Por último resaltaron que el «paro de Atepsa es netamente político» y concluyeron: «Estamos frente a un conflicto gremial que viene desde hace tiempo, donde la postura intransigente y extorsiva de la casta gremial kirchnerista no permite ningún tipo de acuerdo. La cúpula gremial nunca estuvo dispuesta a negociar, ya que solo buscan perjudicar».