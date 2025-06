Paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas: qué podría ocurrir con los vuelos y cuáles aeropuertos afecta

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunciaron un paro total de actividades para el próximo 10 de junio que afectará la actividad en 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗡𝗲𝘄𝗯𝗲𝗿𝘆 𝘆 𝗘𝘇𝗲𝗶𝘇𝗮, ambos de Buenos Aires. Indicaron que la medida repercutirá en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. «Hay inaceptables incumplimientos convencionales», sostuvieron. Desde la compañía aérea todavía no informaron sobre reprogramaciones, demoras o cancelaciones de servicios. Qué podría ocurrir teniendo en cuenta las medidas de fuerza anteriores.

Desde Aerolíneas Argentinas aún no se han referido en sus canales oficiales sobre la protesta. En sus redes sociales y en su página web no han ninguna mención hasta este martes al mediodía. Incluso este medio hizo una búsqueda de los vuelos que están dentro de la franja horaria donde se hará la medida de fuerza anunciada por APLA, pero no se marca ninguna variación.

Hoy publicaron un comunicado desde la empresa informando de una Declaración Conjunta contra la Trata de Personas impulsada por la alianza SkyTeam,. resaltando que es «la única aerolínea de Sudamérica en formar parte de esta iniciativa global».

En otro paro de trabajos aéreos, hubo conciliación obligatoria

A fines del mes pasado, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) había anunciado un paro entre el 24 y el 31 de mayo. La medida que iba a realizarse por parte de los controladores aéreos finalmente se frenó, luego que la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

En este caso el Gobierno nacional podría impulsar una medida similar para dar marcha atrás contra la medida de fuerza de APLA. Algo que ya hizo en julio de 2024, en un conflicto entre la asociación de pilotos y las autoridades de la empresa, antes de las medidas de fuerza del gremio en el inicio de las vacaciones de invierno, que tenían como principal demanda la actualización salarial.

En los casos que no de dictó la conciliación, hubo demoras, reprogramaciones y hasta vuelos cancelados. Por lo que se sugiere siempre estar atento a las notificaciones que puedan hacer desde la compañía que preste el servicio.

Días y horarios del paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas

La medida de fuerza fue anunciada por APLA en un comunicado que difundió en redes sociales. Detallaron que el 𝗽𝗮𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 se llevará a cabo el 10 de junio, 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟴 y 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟬𝟮 de la madrugada 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶́a 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲. «A𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗡𝗲𝘄𝗯𝗲𝗿𝘆 𝘆 𝗘𝘇𝗲𝗶𝘇𝗮», anticiparon.

En el mensaje expusieron que se está «atravesando un contexto extremadamente crítico en la industria aerocomercial en Argentina».

Además afirmaron que «en Aerolíneas Argentinas nos enfrentamos a inaceptables incumplimientos convencionales perpetrados por la empresa». Entre ellos, enumeraron el «prolongado retraso en la pauta salarial; la falta de un plan de desarrollo profesional; la ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía; así como la continua modificación unilateral de procesos y programaciones, y las recurrentes fallas técnicas en los aviones que se sostienen en el tiempo, producto de la falta de inversión, que impactan negativamente en las condiciones operativas y laborales de las y los pilotos y en el servicio diario a los pasajeros».