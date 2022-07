Paro en salud: Asspur se manifestó en el hospital de Bariloche

Trabajadores del hospital Ramón Carrillo volvieron a exponer su rechazo a los acuerdos salariales del gobierno provincial y la falta de propuesta para el segundo semestre con una manifestación en el interior del edificio nuevo del centro de salud como parte de las medidas acordadas en las 48 horas de paro que se inician hoy.

El gremio Asspur en toda la provincia se moviliza y para para exponer su rechazo a los aumentos otorgados por el Gobierno de Arabela Carreras que en la última reunión de la Mesa de Salud dispuso un aumento del 7% para el personal no médico de los hospitales que habían quedado afuera del incremento y los adicionales concedidos a los médicos semanas atrás.

«Asspur no da un paso atrás ante la dilatación de los tiempos de las paritarias generales y reclama una paritaria sectorial que, por derecho legítimo, nos corresponde», expresaron desde el sindicato al convocar al paro de esta semana.

La provincia días atrás convocó a los gremios para la reapertura de paritarias que habían planteado pero no realizó ninguna propuesta, algo que molestó a los sindicatos y llevó incluso a Unter a advertir el no inicio de clases después del receso invernal si no hay oferta salarial para el segundo semestre.

El gremio Asspur mantiene sus reclamos al gobierno por la política salarial. Foto: Chino Leiva

En Bariloche, las malas condiciones meteorológicas, con precipitaciones y nevadas en algunos sectores, derivaron en una protesta puertas adentro del hospital sin salir a las rutas como ocurrió en las últimas medidas de fuerza que llevaron a los hospitalarios a realizar cortes intermitentes en el camino de acceso al cerro Catedral y en la ruta 40 en el ingreso este a Bariloche.

Asspur es crítico de la política salarial del gobierno y además de los sindicatos mayoritarios ATE y UPCN.

El gremio que nuclea a profesionales, técnicos, enfermeros y personal de diversas áreas de los hospitales públicos y centros de salud de Río Negro, mantiene su reclamo con medidas de fuerzas desde hace varios meses.