La nueva vida de Germán Kraus a los 82 años: dónde vive el histórico galán de las telenovelas

Fue uno de los grandes galanes de las telenovelas argentinas y durante décadas encadenó un éxito detrás de otro. Hoy, a los 82 años, Germán Kraus mantiene intactas sus ganas de actuar, pero eligió otro ritmo: vive en Ezeiza, disfruta de su casa y aprendió a valorar esos pequeños momentos para los que antes casi no tenía tiempo.

Durante décadas, Germán Kraus vivió entre estudios de televisión, teatros, giras y libretos. Su cara quedó asociada a algunas de las ficciones más populares de la pantalla argentina y se convirtió en uno de los galanes indiscutidos de una época. Sin embargo, a los 82 años, su presente es bastante diferente.

El actor está alejado de la televisión y desde hace tiempo encontró su lugar en Ezeiza, donde comparte sus días con su esposa, María Cristina. Allí cambió las jornadas interminables de grabación por una vida mucho más tranquila, aunque eso no significa que haya abandonado su profesión.

Kraus sigue arriba de los escenarios y actualmente está enfocado en Soy tu ángel, la comedia que escribió, dirige y protagoniza junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia.

Cómo es la vida de Germán Kraus lejos de la televisión

Después de tantos años de trabajo intenso, Kraus descubrió algo que durante buena parte de su carrera parecía imposible: tener tiempo.

En una entrevista con La Nación, el actor contó que disfruta especialmente de vivir en Ezeiza, levantarse temprano, salir a caminar y detenerse en cosas tan sencillas como tomar mate al sol o mirar cómo crecen las plantas de su jardín. También recordó que durante la pandemia comenzó a trabajar con madera y llegó a fabricar muebles con pallets.

Ese cambio tiene mucho que ver con el ritmo que sostuvo durante décadas. Hubo épocas en las que prácticamente pasaba de un trabajo al siguiente y en las que la televisión exigía tiempos muy distintos a los actuales.

Hoy puede darse el gusto de elegir.

Y aunque reconoce que está más tranquilo, tampoco se quedó quieto. El teatro continúa siendo una parte central de su vida y Soy tu ángel le permitió reunir varias de sus facetas: además de actuar, se ocupó de la escritura y la dirección de la obra.

Germán Kraus y una historia de amor de más de cuatro décadas

Su vida en Ezeiza también está profundamente ligada a María Cristina, su compañera desde hace más de cuatro décadas y madre de su hija, Triana.

La pareja construyó una relación que atravesó buena parte de la carrera del actor, incluso aquellos años en los que Kraus era uno de los hombres más populares de la televisión.

Después de décadas de convivencia, finalmente se casaron en 2019. Hoy comparten una cotidianeidad mucho más alejada de la exposición que acompañó al actor durante sus años como galán.

De galán de telenovelas a una vida con otro ritmo

El verdadero nombre de Germán Kraus es Oscar Alberto Grillo y su carrera televisiva comenzó a fines de la década del 60.

Con el tiempo se convirtió en una presencia habitual de las telenovelas. Participó de producciones como Estrellita, esa pobre campesina, Pobre Clara, El hombre que amo y Regalo del cielo, entre muchas otras.

En los años 90 volvió a conquistar a una generación completamente diferente con Mi familia es un dibujo, donde interpretó al padre de Dibu. El éxito fue tan grande que la historia incluso llegó al cine.

También trabajó fuera de la Argentina y desarrolló parte de su carrera en países como Venezuela, Puerto Rico e Italia.

Por qué Germán Kraus se alejó de la televisión

Su ausencia de la pantalla chica no implica un alejamiento de la actuación. De hecho, Kraus continúa trabajando en teatro, pero mantiene una mirada crítica sobre la televisión argentina actual.

En una reciente entrevista en el ciclo de streaming Sola en los bares, aseguró que no se siente identificado con buena parte de los contenidos que hoy dominan la pantalla y descartó la posibilidad de participar de un reality. También lamentó la pérdida de espacio de las ficciones nacionales y recordó la época en la que las telenovelas argentinas conseguían venderse en numerosos países.

A sus 82 años, Kraus parece haber encontrado un equilibrio que durante mucho tiempo resultó difícil: seguir haciendo lo que ama, pero sin vivir corriendo detrás del próximo trabajo.

Ahora hay lugar para el teatro y los proyectos, pero también para caminar, ocuparse de su casa, compartir tiempo con su mujer o simplemente sentarse al sol.

Después de más de medio siglo de carrera, el histórico galán de las telenovelas cambió el ritmo, pero no perdió las ganas de seguir actuando.