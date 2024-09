Paro de Unter y clases en Río Negro: cuáles asambleas votan este jueves, de cara al Congreso

El gremio docente Unter está en pleno proceso de definición de su plan de lucha a medida que se aproxima el Congreso Extraordinario que tendrá lugar mañana en Viedma. Cómo se preparan los docentes para las nuevas medidas contra los controles de ausentismo en Río Negro.

Durante la jornada de este viernes, las 18 seccionales del sindicato se reunirán para debatir y consensuar las medidas de acción directa, que tienen como eje central el rechazo a los controles de ausentismo implementados por el gobierno provincial. Según se anticipó, las propuestas de paro y movilización se perfilan como las principales alternativas para expresar el descontento.

En las asambleas realizadas hasta ahora, especialmente en localidades como Roca-Fiske, Cipolletti y Bariloche, las bases docentes se manifestaron a favor de un paro de 48 horas, con la posibilidad de extender la medida en las semanas siguientes. «La intención es llevar un mandato claro al congreso de mañana para unificar las fuerzas de todas las seccionales», comentó Patricia Ponce, secretaria general de la seccional Roca-Fiske, una de las más grandes y activas del gremio.

Ausentismo en Río Negro y el Congreso de Unter: qué seccionales que faltan definir el paro

La organización de Unter para el congreso de este viernes es intensa, con asambleas en las diferentes localidades donde los docentes han expuesto su malestar frente al nuevo sistema de control de ausentismo. Este sistema, tercerizado a una empresa privada, generó un rechazo generalizado entre los trabajadores de la educación, que lo consideran «arbitrario y poco transparente».

Según Patricia Ponce, varias sedes del gremio faltan votar. Ayer, mandató Roca. Además, Bariloche, Cipolletti y Valle Medio también definieron sus reclamos.

Por ende, las seccionales que faltan definir son: Viedma, Conesa, Río Colorado, Regina, Almafuerte, Allen, Cinco Saltos, Catriel, Jacobacci, El Bolsón, Sur Medio, Valcheta, Sierra Grande y San Antonio Oeste.

El malestar se intensificó esta semana cuando se supo que el gobierno provincial aún no respondió a las cinco solicitudes de audiencia que el gremio presentó para abordar esta problemática. «Parece que el gobierno quiere hacer el recorte del presupuesto con los docentes«, expresó Ponce, haciendo eco del sentimiento compartido por muchos docentes nucleados en Unter que ven en este sistema un intento de ajuste financiero que recae sobre el sector educativo.

Las asambleas han reflejado un fuerte consenso en torno a la necesidad de realizar un paro. En la seccional de Roca, por ejemplo, los docentes definieron un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de septiembre, coincidiendo con una sesión de la Legislatura en la que se tratarán anteproyectos de ley relacionados con la educación.

Además, se espera que en el congreso de mañana se establezcan acciones de protesta para las semanas siguientes, con paros rotativos por zonas y movilizaciones provinciales.

Congreso de Unter en Viedma y el rol de las seccionales en la definición de las medidas de fuerza: «La idea es ir con paros»

El congreso extraordinario que Unter celebrará en Viedma será clave para definir el curso de las protestas. Las seccionales están llevando sus propuestas de acción directa al encuentro, y aunque la mayoría coincide en la necesidad de realizar paros, existen algunas diferencias en cuanto a la modalidad y duración de las medidas.

«Algunas seccionales proponen paros de 48 horas, otras quieren extenderlo a 72 horas, y también hay propuestas para realizar paros rotativos por zonas«, afirmó Ponce y agregó: «Lo que está claro es que vamos a luchar contra este sistema de control de ausentismo que es una falta de respeto a los derechos de los docentes».

El control del ausentismo se convirtió en el principal punto de conflicto entre el gremio y el gobierno provincial. Desde Unter, denunciaron que el sistema, administrado por una empresa privada, limita las licencias de los docentes a solo dos días, sin tener en cuenta la gravedad de las afecciones.

Esto llevó al análisis situaciones extrema. «Hay una compañera que tiene que asistir a su esposo operado de cáncer de vejiga. El médico le dio 14 días para que esté acompañándolo porque tiene sonda y demás, pero la máquina igual la autorizó dos días. Todas las respuestas son por correo electrónico, automatizadas», dijo la dirigente.

Congreso de Unter en Viedma: impactos del nuevo control de ausentismo, un problema en la vista del gremio

La crítica más fuerte que se escucha en las asambleas de Unter es que el gobierno de Alberto Weretilneck está utilizando el sistema de control de ausentismo como una herramienta de ajuste presupuestario. Los docentes afirmaron que al limitar las licencias, se está impidiendo la cobertura de suplentes, lo que afecta directamente el funcionamiento de las escuelas.

«La sensación es que el recorte del presupuesto lo quieren hacer con nosotros, los docentes”, repitió Ponce. «Si no autorizan las licencias a tiempo, no hay suplentes y las escuelas se quedan sin profesores, lo que genera una sobrecarga de trabajo para los que siguen en actividad«.

El gremio planteó que el sistema de control debe ser revisado y que las decisiones sobre las licencias médicas deben ser tomadas por profesionales de la salud, no por auditores que ni siquiera tienen contacto directo con los docentes. «No nos negamos a que haya un control médico, pero tiene que ser realizado por médicos de verdad, no por un sistema automatizado que solo busca recortar costos«, agregó Ponce.

En este panorama, el Congreso Extraordinario de Unter en Viedma promete ser un espacio de debate intenso, donde las diferentes seccionales buscarán consensuar una estrategia común. Hasta el momento, se avanzó en la unificación de criterios en torno a la exigencia de la derogación de la resolución que implementa los controles de ausentismo.

«El viernes será un día clave. Queremos salir con un mandato claro, con un plan de acción que refleje el malestar de todos los docentes de la provincia», afirmó Ponce. Las expectativas están puestas en que se definan no solo paros de 48 horas, sino también movilizaciones hacia la capital provincial y posibles medidas para la primera semana de octubre.

Control del ausentismo en Río Negro: qué había dicho Inostroza sobre los próximos pasos, movilización y paro

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno escuche los reclamos del gremio. «Este sistema no está funcionando. Los docentes estamos siendo maltratados y nuestras licencias, que son un derecho adquirido, están siendo limitadas de manera arbitraria«, sostuvo.

Las próximas semanas serán determinantes para el conflicto entre Unter y el gobierno de Río Negro. Además del paro de 48 horas previsto para la última semana de septiembre, el gremio está evaluando realizar protestas zonales y movilizaciones en las principales ciudades de la provincia. En cada una de las asambleas, se discute la posibilidad de extender las medidas de lucha si el gobierno no da una respuesta satisfactoria.

«La movilización a Viedma será uno de los ejes de nuestra lucha. Queremos que los legisladores y el gobierno escuchen nuestros reclamos y entiendan que no estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde: un sistema de control justo y transparente«, concluyó Ponce.

Mientras tanto, el clima de tensión en las escuelas sigue en aumento, y los docentes esperan que el congreso de mañana logre unificar las fuerzas para enfrentar lo que consideran un ataque directo a sus derechos.