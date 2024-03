Paro docente en Neuquén: «No estamos pensando en descontar los días a quienes se adhirieron»

Hoy es el segundo día de la medida de fuerza de 48 horas que lleva adelante el gremio ATEN en la provincia de Neuquén. En relación al comienzo de clases, la ministra de Educación Soledad Martínez informó que «el 80% de las escuelas se adhirieron a la medida de fuerza». Además, señaló que no está previsto descontar los días de paro a los docentes, como si ocurrió en la gestión anterior, con el gobernador Omar Gutiérrez.

El sábado fue la última mesa entre ATEN y el Ejecutivo. Desde el Gobierno se indicó que se ofreció un nuevo esquema de actualización salarial para el período febrero 2024 a enero 2025, con incrementos en los meses de abril, julio, octubre y enero del próximo año. Hoy el gremio hará asambleas en toda la provincia para analizar la última propuesta salarial que hizo el gobierno de Rolando Figueroa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez detalló que ayer, algunas escuelas empezaron las clases, pero que «en términos generales un 80% se adhirió al paro». Por su parte, aseguró que mañana las clases «empezarán con normalidad».

«Tenemos las expectativas de que, en las asambleas y los plenarios, los docentes sean capaces de reconocer que, en esta nueva propuesta, el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, teniendo en cuenta los aspectos generales que reclamaba el gremio«, manifestó Martínez en radio Cumbre.

En relación con los puntos que el gobierno tuvo en cuenta para esta nueva propuesta, la funcionaria expresó que el primer aspecto, «fue la actualización del sueldo por IPC y por otro lado que la propuesta sea anual, es decir que no se tenga que debatir durante el año el tema de los sueldos».

En relación con los días de paro por 48 horas que llevan adelante los docentes, la ministra detalló que no está previsto descontar los días a los docentes que adhirieron a la medida. «Vamos a esperar el resultado de las asambleas, por el momento, no estamos pensando en descontar los días a quienes se adhirieron. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que en la mesa de negociación se llegue a un acuerdo«, remarcó.

Por otro lado, uno de los principales motivos por el cual ATEN rechazó la propuesta del gobierno, fue porque no se contemplaba el IPC de enero. Por su parte, la ministra respondió que «ya se explicaron las razones por las cuales no se puede contabilizar, pero se propuso la compensación de esa diferencia».

«Las razones por las cuales no se puede sumar enero, son situaciones que se obedecen a la realidad financiera de la provincia con nación», concluyó Martínez.

Paro docente en Neuquén: algunas escuelas no comenzarán las clases por problemas edilicios

La ministra de Educación, Soledad Martínez detalló que alrededor de unas seis escuelas no podrán iniciar el ciclo lectivo por problemas edilicios. «La gran mayoría de ellas por obras que están en ejecución y no por situaciones que no hayan sido oportunamente atendidas», expresó.

Martínez señaló que, «en la mayoría de esas escuelas se ha planteado o tratado de acordar con las comunidades educativas distintas alternativas que permitan el inicio del ciclo lectivo«.

Por su parte, remarcó que algunas comunidades han preferido insistir en la necesidad de esperar a tener su edificio en condiciones para dar inicio al ciclo lectivo. «Seguiremos trabajando con esas comunidades para que no se pierdan días de clase«, concluyó la ministra de Educación de la provincia.