Paro en hospitales de Neuquén, este jueves: apuntan contra el Gobierno por los bajos salarios y la «fuga profesional»

El sindicato que nuclea a los Profesionales de la Salud de Neuquén, Siprosapune, informó que volverán a las medidas de fuerza para reclamar por una recomposición salarial y denunciar la fuga de los profesionales. Dispusieron un paro por 24 horas para este jueves y llamaron a los demás sectores a sumarse a la protesta.

Escuchá a Juan Ferrari, secretario general del Siprosapune, en RÍO NEGRO RADIO:

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el dirigente contó que el paro de este jueves será de 24 horas y reiteró: «Es un reclamo ante la falta de respuesta, de falta de diálogo, la falta de respeto a las y los neuquinos, a las y los trabajadores de agrupamiento profesional en salud pública».

Ferrari resaltó que la situación en salud pública en Neuquén es crítica y aseguró que debido a los salarios bajos, cada vez faltan más trabajadores especializados. «Parece que a las autoridades de Salud no le llegan las noticias, siguen haciendo los arreglos sin discutir la situación con los gremios. Seguimos teniendo en salud pública salarios que no son adecuados ni acordes o similares a los salarios de los profesionales de otras áreas», expresó.

El dirigente aseguró que los salarios de un trabajador está por debajo de la mínima y resaltó que «la forma de reconocer el trabajo es sumamente desfavorable». «Esta gestión es igual o peor que la anterior porque las políticas son en contra de la salud pública», apuntó.

Paro en hospitales y concentración en Plottier

Desde Siprosapune lanzaron la convocatoria en su página oficial. Bajo el lema de «Decimos no a los bajos salarios, decimos no a la fuga profesional», anunciaron un paro que afectará los hospitales neuquinos y además anunciaron actividades.

La principal protesta se realizará a las 10.30 en las puertas del hospital de Plottier. Detallaron que habrá «actividades de visibilización» y se hará la «asamblea de la confluencia» donde se evaluará cómo continuarán con la medida de protesta.

«NO seremos cómplices del desguace de la Salud Pública Neuquina», concluyeron.