Dólar 8 de septiembre 2026: cómo se mueve el tipo de cambio y las claves de su estabilidad

El circuito cambiario en Argentina transita la apertura, este martes 8 de septiembre 2026, afirmando un patrón de serenidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de comienzos de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial en el Banco Nación: martes 8 de septiembre 2026

Pizarra Minorista Oficial (BNA): Compra: $1.480,00 | Venta: $1.530,00

Esquema regulado: sostiene la pauta de microdeslizamiento gradual, pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio nominal de la divisa.

Dólar Tarjeta (Consumos externos): Venta unificada: $1.989,00

Régimen impositivo: incorpora la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, tras el vencimiento definitivo del gravamen PAIS.

Segmento Mayorista Comercial: Venta interbancaria: $1.511,50

Aplicación técnica: opera como referencia directa para despachos aduaneros y liquidaciones de comercio exterior.

Tendencia bursátil dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero: martes 8 de septiembre 2026

Dólar MEP (dólar bolsa): cotización de referencia en $1.528,21

Paridad técnica: exhibe una diferencia prácticamente nula respecto del mostrador minorista oficial.

Dólar CCL (Contado con Liquidación): cotización corporativa en $1.568,89

Vía legal: canaliza transferencias institucionales y cancelación de compromisos externos de empresas privadas.

Dólar informal (blue): Compra: $1.525,00 | Venta: $1.545,00

Margen de dispersión: se mantiene acotado en la City porteña con una brecha menor al 2% frente a pizarras formales.

La sincronía entre el dólar oficial y el dólar MEP desarma los incentivos, para maniobras de arbitraje o cobertura especulativa en la plaza bursátil.

Dólar oficial hoy en la Patagonia: martes 8 de septiembre 2026

Martes 8 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial arranca a:

Banco Provincia

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Martes 8 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial inicia a:

Banco Patagonia