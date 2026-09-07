Crece la incertidumbre en Medio Oriente: desplome del tráfico en Ormuz, Irán sumará una «zona restringida» y subió el petróleo

La incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos, volvió a alejar posibles negociaciones de paz. Además se redujo considerablemente el tránsito por el Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo este lunes volvió a subir. Además Teherán comunicó que habrá una «nueva zona restringida».

Otro de los frentes del conflicto incluye a Israel que este lunes atacó a una aldea del sur de Líbano. La ofensiva dejó al menos nueve muertos y varios heridos.

Subió el precio del petróleo con una guerra que se recrudece

La cotización de los futuros del petróleo Brent acumuló una disparada superior al 30% desde que comenzaron los enfrentamientos con la república islámica en febrero. Irán respondió desde el inicio bloqueando el tránsito normal en el Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo mundial. Este lunes se registra una suba de 0,91% con un máximo hoy de US$97,94 por barril, según reportó Investing.

Según datos de la firma de análisis Kpler, solo 10 buques de mercancías atravesó cada día el Estrecho de Ormuz durante los últimos diez díaz, un nivel bajo que no se registraba desde mayo pasado.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión estatal dijo que Teherán anunciará en los próximos días una nueva «zona restringida» cerca del estrecho de Ormuz. Esta zona sería en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a áreas del Golfo Pérsico, según consignó EFE.

Guerra en Medio Oriente: países del Golfo debaten su seguridad

Los países del Golfo no pueden confiar únicamente en Estados Unidos para garantizar su seguridad y deben reforzar su autonomía, estimó Qatar este lunes después de seis meses de guerra en Oriente Medio

«Debemos tomar conciencia en el Golfo de que tener fuerzas internacionales en la región, una alianza estratégica con Estados Unidos, es muy importante, pero no es suficiente», declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed al Ansari.

«En materia de seguridad, la autonomía es la única forma de avanzar. Sí, necesitamos a nuestros socios. Sí, necesitamos a nuestros aliados. Pero no podemos apoyarnos únicamente en ellos para nuestra seguridad», añadió al margen del Foro Hili, una plataforma regional de diálogos estratégicos.

El rico emirato desempeña un papel de mediador entre Teherán y Washington, a pesar de haber sufrido ataques iraníes.

La república islámica atacó las instalaciones estadounidenses en países vecinos e infraestructuras energéticas en el Golfo en represalia contra los bombardeos de Estados Unidos en su territorio.

Los países de la región, aliados de Washington, albergan numerosas bases estadounidenses.

En el mismo foro, celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos se ha mostrado partidario de restablecer la confianza con Irán.

Con AP y AFP