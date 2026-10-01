En Bariloche, ATE reclamó ante el posible cierre de un hotel de las Fuerzas Armadas

Este jueves, en el centro de Bariloche, trabajadores del Hotel Islas Malvinas, que pertenece a las Fuerzas Armadas, reclamaron frente a la entrada principal del establecimiento por la incertidumbre en torno a sus puestos de trabajo. «Teníamos casi ocupación plena y se dieron de baja todas las reservas de octubre y noviembre», señaló Alejandro Nayen, empleado de mantenimiento del hotel y referente de ATE en Bariloche.

El reclamo se da en el marco de la reorganización de la obra social que englobaba a todas las fuerzas de seguridad. En agosto, el gobierno nacional anunció la separación entre la obra social para las Fuerzas Armadas -OSFA, bajo la órbita del ministerio de Defensa-, y la que abordará a las fuerzas federales de seguridad, que estará bajo la órbita del ministerio de Seguridad. La semana pasada, referentes de ATE realizaron un reclamo en la sede central de la obra social, en Buenos Aires.

En este marco, los 14 hoteles y los centros recreativos que dependían de la obra social volverán cada uno a estar a cargo de la fuerza a la que pertenecían. En Bariloche, el hotel Islas Malvinas quedó, momentáneamente, bajo la gestión de Claudio Martínez, oficial de la Armada y actual responsable del inmueble, aunque no de sus trabajadores.

Reclamo de ATE frente al hotel de las Fuerzas Armadas – Foto: Chino Leiva.

«Estamos precarizados con sueldos que no alcanzan para la canasta básica. Veníamos cada vez peor, estamos sin prestaciones de salud, ya no tenemos donde atendernos», reclamó Nayen, que trabaja en el establecimiento desde hace 20 años. «Mi sueldo no supera el millón de pesos», señaló el referente y remarcó que «no se sabe sobre la continuidad laboral de los trabajadores. Hay algunos con mas de 12 años como contratados».

En total, son 24 los empleados del hotel -entre planta permanente y contratados- que esta semana bajó su ocupación a sólo dos pasajeros, y ya no toma nuevas reservas, según informaron desde la recepción, donde un grupo de cinco trabajadores cumplía su turno de trabajo a pesar de no tener nuevas tareas que llevar a cabo.

«Anoche de palabra nos dijeron que durante 60 días van a mantener los salarios, pero estamos esperando todavía la comunicación oficial», señaló el referente de ATE en Bariloche, y agregó que «el hotel es sustentable en sus ingresos, no da pérdidas. Son lugares emblemáticos de hace muchisimos años».

«No sabemos qué va a pasar con el hotel. No se recibe gente, así que estamos ahí sin saber qué hacer. Los pasajeros que estaban se fueron y se cerraron las puertas. Hasta mañana tenemos dos pasajeros, después ya se cierra el hotel», contó Domingo Aguilera, que se desempeña como camarero en el horario de los desayunos. «Como no nos avisaron nada, mañana vengo en el horario de siempre», afirmó.

Reclamo de ATE frente al hotel de las Fuerzas Armadas – Foto: Chino Leiva.

Esta semana, también hubo reclamos en la provincia de Córdoba, por la situación de otros hoteles que estaban bajo la órbita de OSFA, como la residencia Cosquín y el hotel Costanera, en el Valle de Punilla, y el hotel Ascochinga, en Sierras Chicas. «Tenemos que salvaguardar los inmuebles de esta obra social, no sólo defender puestos de trabajo sino a los beneficiarios», señaló Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE en Río Negro.