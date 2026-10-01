Coloquio de IDEA en Mar del Plata: agenda completa de la segunda jornada, con Bullrich, Quirno y otros expositores

El 62° Coloquio de IDEA ya se desarrolla en Mar del Plata. El evento reune a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

El presidente, Javier Milei, participó de la charla desde Paris y lo hizo de manera virtual. Este jueves, Pablo Quirno y Patricia Bullrich marcaron la jornada, pero a ellos se sumarán otros expositores destacados.

La agenda y los expositores

Bajo el lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia», el encuentro se desarrollará hasta el viernes 2 de octubre. La agenda de hoy está organizada en torno a cómo construir las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo.

El programa para este día cuenta con la participación de:

Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock

Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación

Diego Luciani, fiscal general

El debate abordará, entre otros temas, la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica, la Justicia y la importancia de construir reglas y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

Por su parte, la agenda educativa contará con la intervención de:

Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe

Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella

Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA

La jornada cerrará con dos paneles políticos: «El futuro en tiempo presente: jóvenes y política» con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado Nacional por la Coalición Cívica; Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque LLA). Y “La agenda del Senado de la Nación”, con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires