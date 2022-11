Por las declaraciones del secretario de Economía, tambalea el acuerdo con los gremios de Cipolletti

El viernes los gremios se reunieron para conocer la nueva propuesta salarial del gobierno de Cipolletti. Según anunciaron desde el Ejecutivo “en enero 2023 la propuesta alcanzará un total acumulado del 106,2%.» Los sindicatos habían rechazado la primera que rondaba el 100%.

En la reunión estuvieron presentes la secretaria de gobierno Patricia Fernández, el secretario de Economía y Hacienda, Adrián Garnero, y representantes de ATE, Sitramuci, UPCN y Soyem. Allí las autoridades del Poder Ejecutivo dieron a conocer la nueva oferta.

Luego de la reunión el municipio difundió un comunicado informando qué establece el acuerdo. En el documento el secretario de Economía y Hacienda, Adrián Garnero manifestó que la propuesta del Gobierno está por encima de los ofrecimientos de otras ciudades de la provincia.

Aseguró que “si se da la inflación que se dio en octubre y se traspola para noviembre y diciembre, la inflación acumulada será del 99,6%. Este es el primer año, después de muchos, que el gobierno de Cipolletti hace una mejora salarial que le gana a la inflación. No es una recomposición porque no acompasa a la inflación”.

Estos dichos del secretario de Hacienda Municipal causaron malestar a los empleados municipales. El secretario general de Soyem, Marcelino Jara aseguró que “lo de Garnero es una provocación hacia los trabajadores municipales”.

Jara manifestó que “el Ejecutivo no se debe sorprender ante el rechazo de los trabajadores ya que cumplido el pago del 6% en enero del 2023, y con un 106,17% de actualización salarial, los salarios municipales se ubicarán entre los $75400 y $84300, lejanos a los $139.738 que necesitó una familia tipo en el mes de octubre para no ser pobres”.

Agregó, “parece que el contador se olvidó que en lo que va de esta gestión, los trabajadores han tenido 23,13 puntos caídos, sumado a que desde diciembre del año 2021, las asignaciones familiares se dejaron de pagar como lo establece el Estatuto Municipal, creemos que no es momento de hacer este tipo de declaraciones, estuvimos más de dos horas y media de asamblea, para intentar acercar las partes a un acuerdo, nos pidieron un cuarto intermedio y salen con declaraciones que lo único que genera es una provocación hacia los trabajadores municipales”.

Por otro lado, aseguró que si el día martes si no hay propuesta llamaran a una nueva asamblea. “Esta vez no seremos tan flexibles, la mecha está corta y los compañeros no pueden seguir esperando”, culminó el secretario general.

La nueva oferta salarial del Ejecutivo

En la última reunión del viernes el Poder Ejecutivo evalúo la contrapropuesta de los gremios y ofreció la siguiente propuesta:

-5% con los haberes de noviembre 2022 más el 5% pactado en la paritaria anterior, lo que da un 10%

-12% con los haberes del mes de diciembre 2022

-6% con los haberes del mes de enero 2023 que serán depositados el 15 de enero 2023 y no formarán parte de la pauta salarial del mismo año. También se hará efectivo un bono navideño de $4. 500.

Desde el municipio manifestaron que, estimando la inflación dada en este último mes para los meses de noviembre y diciembre, la misma alcanzaría un 99,6% con lo cual los haberes de los agentes municipales estarían recuperando un 6,6% contra la inflación. El total acumulado al mes de enero 2023 alcanzará un 106,2%.