Protesta en pleno aniversario de Neuquén: a qué hora empieza el reclamo de ATEN Capital, Vialidad, INTA y PIAP

En pleno celebración por el aniversario de Neuquén, la ciudad será centro de protesta. Los gremios de ATEN capital, Vialidad, INTA y PIAP convocaron a una jornada de «lucha» que se llevará a cabo este viernes en el monumento a San Martín. «Vamos a hacer una concentración y determinaremos ahí si hay marcha o no«, adelantó la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas.

La jornada fue convocada en una conferencia de prensa por las seccionales de Aten Capital y Plottier. Además de organismos nacionales como Vialidad e INTA, también estarán presentes trabajadores de la PIAP y organizaciones piqueteras.

Será una «jornada de protesta para unir las luchas contra el ajuste de Milei y Figueroa», lanzaron desde ATEN capital. Tras esto comunicaron que la concentración comenzará a las 18 en el monumento a San Martín.

La protesta coincide con la inauguración de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Dirigentes apuntan contra el ajuste y la “motosierra” del gobierno de Javier Milei

“El viernes es crucial y llamamos a las y los trabajadores a participar activamente”, expresó César Parra. El dirigente señaló que la medida surge “en momentos que el gobierno viene de una derrota aplastante que expresó un profundo rechazo a la política de motosierra que hundió a la población en mayor pobreza, miseria social, ajuste al salario, jubilaciones y un ataque a todos los derechos”.

Parra agregó que la protesta en Neuquén buscará denunciar “la política de las direcciones sindicales que pactan la tregua con los gobiernos”. Además, insistió en la necesidad de “un plan de lucha para derrotar todo el plan Milei”, marcando también la crítica al Ejecutivo provincial por los recortes en salud, educación y asistencia social.

Por su parte Angelica Lagunas sostuvo que la iniciativa busca “la unidad de las luchas y poner en la calle la necesidad de las respuestas que tenemos que tener de quienes gobiernan tanto a nivel nacional como provincial”.