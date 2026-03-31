Asesinato de Juan Caliani: redujeron la pena a los condenados, a un día del segundo aniversario de su muerte

El "Cali", como lo llamaban sus allegados, fue asesinado en su casa en medio de un robo. Foto Matías Subat.

A horas de un nuevo aniversario del crimen del periodista Juan Caliani, el Tribunal de Impugnación redujo las penas de los responsables del homicidio ocurrido el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena de Neuquén. El fallo causó indignación en la familia, que se movilizará este miércoles para exigir «Justicia reparadora». La convocatoria es a las 17:30, en las calles Luis Beltrán y Saavedra.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fallo fue contrario al pedido de la fiscalía y la querella, que habían solicitado confirmar las condenas originales. Las mismas eran de 6 años de prisión efectiva para el adolescente que sostuvo a Caliani y de 9 años de prisión efectiva para el que lo apuñaló.

Fallo del Tribunal de Impugnación en Neuquén redujo penas por el crimen de Juan Caliani

La resolución fue tomada por los jueces Richard Trinchieri y Federico Sommer, junto a la jueza Florencia Martini. El tribunal fijó nuevas penas de 5 años y 8 meses para el joven que sujetó a Caliani y de 8 años y 6 meses para el que lo apuñaló.

Desde el Tribunal explicaron que la impugnación tuvo lugar «producto de un error de la sentencia en cuanto a una de las pautas tomadas como agravantes en el fallo recurrido al fijarse el monto punitivo».

La familia y amigos del periodista se concentran en el barrio La Sirena este miércoles. Foto Matías Subat.

En este sentido, indicaron que: “El fallo contiene un desacierto que debe ser revocado y, consecuentemente, tendrá impacto en el monto punitivo determinado”. Señalaron que el desacierto se refiere a la pauta sobre la muerte de Caliani incluida como «circunstancia agravante en la extensión del daño”.

La explicación del fallo del Tribunal de Impugnación

El tribunal sostuvo que “lo cierto es que la muerte de la persona forma parte del tipo legal y no puede ser nuevamente valorada al cuantificarse la pena por cuanto significa una doble valoración prohibida”.

Añadieron que: «Es suficientemente sabido que en derecho penal la culpabilidad es la medida de la pena. No puede penarse a la persona acusada en este caso en nada que vaya más allá del dolo mostrado en los hechos reprochados”.

El planteo para confirmar las penas fue realizado por el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, junto al abogado querellante Federico Egea, durante una audiencia ante el Tribunal de Impugnación el 13 de marzo. En esa instancia, la defensa solicitó la reducción de las condenas.

Ante ese escenario, el fiscal sostuvo que la sentencia debía mantenerse por la solidez técnica del fallo, la gravedad del hecho y la falta de coherencia en los argumentos presentados por la defensa.

También señaló que “no se trata de una sentencia simple, ya que resume un juicio de 10 días, con más de 50 testigos, y analiza tres condenas previas en el caso de uno de los adolescentes”. El abogado querellante adhirió al pedido de la fiscalía.

Juicio por el crimen de Juan Caliani: cómo se fijaron las penas y los antecedentes del caso

Los jóvenes fueron juzgados bajo el régimen de la ley provincial 2302, ya que al momento del hecho tenían 16 y 17 años. En mayo de 2025 admitieron su responsabilidad como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

Tras cumplir los 18 años, el proceso avanzó hacia la etapa de fijación de penas. Las condenas fueron dictadas en diciembre por el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón. Las penas coincidieron con lo solicitado por el fiscal Martín, quien diferenció los roles de cada imputado.

En ese momento, el fiscal consideró que las condenas eran “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”. También afirmó que “una condena de prisión efectiva es, en el fondo, una forma pacífica de resolver un conflicto violento e irreparable”.

En el caso del joven condenado a 9 años, la pena incluyó dos hechos previos: un hurto con escalamiento en grado de tentativa del 27 de enero de 2024 y un robo agravado en grado de tentativa del 23 de marzo de 2024, ambos en Neuquén.